Преимущества сверл корончатого типа

Функционирование этих инструментов базируется на методе корончатого фрезерования, для осуществления которого необходимо в четыре-двенадцать раз меньшее количество энергии, чем при использовании простых сверл. Благодаря этому обработка метала может производиться при помощи оборудования, оснащенного приводом малой мощности. Данное преимущество достигается за счет того, что отверстия вырезаются по их контурам. С помощью кольцевых фрез можно проделывать в металле сквозные отверстия, имеющие диаметр от 12 до
В число других достоинств кольцевых фрез https://www.rodmix.ru/koronchatye-sverla/ входят следующие особенности:
- Выполнение сверления с применением корончатых сверл обеспечивает возможность проделывать в нем отверстия, внутренняя поверхность которых характеризуется высокой шероховатостью. Достичь этого при помощи классических сверл удается далеко не всегда.
- Кольцевые фрезы могут устанавливаться на самое разное оборудование. Помимо сверлильных станков ими оснащается токарное и фрезерное оборудование.
- Режущие кромки кольцевой фрезы имеют достаточно большую площадь контакта с металлическим изделием, подвергающимся обработке.
- Кольцевые фрезы могут применяться в сочетании с другими инструментами. Такое комбинирование называется мультиинструментальной обработкой.
- Кольцевая фреза обеспечивает удаление существенного объема обрабатываемого металла за один проход.
- Поскольку в качестве материала для изготовления корончатых сверл служит быстрорежущая сталь, высверливание отверстий с их помощью производится с большой скоростью.
- Корончатые сверла характеризуются высокой эргономичностью и экономичностью применения.
- При использовании корончатых сверл для превращения подвергающегося обработке металла в стружку необходимо существенно меньшее количество энергии по сравнению с классическими сверлами.
- Помимо большой скорости высверливание отверстий при помощи кольцевых фрез осуществляется с исключительно высокой точностью.
- Корончатые сверла издают минимальный шум во время обработки изделий из металла.
- Наличие значительного числа режущих кромок на рабочей поверхности сверл корончатого типа обеспечивает их более высокую по сравнению с классическими инструментами производительность.