Преимущества сверл корончатого типа

Функционирование этих инструментов базируется на методе корончатого фрезерования, для осуществления которого необходимо в четыре-двенадцать раз меньшее количество энергии, чем при использовании простых сверл. Благодаря этому обработка метала может производиться при помощи оборудования, оснащенного приводом малой мощности. Данное преимущество достигается за счет того, что отверстия вырезаются по их контурам. С помощью кольцевых фрез можно проделывать в металле сквозные отверстия, имеющие диаметр от 12 до 150 миллиметров .

В число других достоинств кольцевых фрез https://www.rodmix.ru/koronchatye-sverla/ входят следующие особенности: