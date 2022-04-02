Преимущества установки android-мультимедиа в автомобиль

Установка системы андроид в автомобиль позволяет превратить штатный дисплей в полноценный персональный компьютер на базе операционной системы Android 8. Помимо повышения удобства управления транспортным средством она делает его более безопасным.

Основные сведения

AirTouch Performance представляет собой программное обеспечение, созданное специально для водителей. Оно легко устанавливается без замены заводского монитора и позволяет в любой момент времени переключиться на оригинальный интерфейс путем нажатия кнопки, расположенной на центральной консоли или руле.

Управлять системой AirTouch Performance можно тремя способами: при помощи стандартных элементов управления авто, с использованием голосовых команд «Окей, Google», либо с применением сенсорного дисплея (при его наличии). Благодаря этому водителю не нужно отвлекаться от дороги.

Главные преимущества использования AirTouch Performance

Одно из главных достоинств бортового компьютера AirTouch Performance, работающего на операционной системе Android, заключается в быстродействии. Кроме того, его функционал обеспечивает следующие возможности:

Получение доступа к установке и использованию на дисплее своего авто 500 тыс. приложений Google Play.

Скачивание излюбленных навигационных программ, количество которых в системе составляет более ста. Они значительно упрощают процесс вождения и построение маршрута.

Просмотр в фоновом режиме видеороликов с YouTube, выбранных в соответствии с собственными предпочтениями.

Использование услуг онлайн-кинотеатров и интернет-телевидения.

Просмотр фильмов, хранящихся на внешнем жестком диске.

Прослушивание миллионов треков из GooglePlay.Музыка, Яндекс.Музыка и прочих приложений.

Получение сообщений о приближении к видеокамерам контроля – для этого надо лишь установить программу-антирадар.

Сочетание двух приложений на одном экране и показ картинки на задних дисплеях.

Помимо того, у водителя есть возможность интеграции любых соцсетей и мессенджеров в свой транспорт – система AirTouch Performance поддерживает все приложения, имеющиеся в Google Play. Для ее установки подходят 90% современных автомашин, оснащенных мультимедийным монитором. Перечень моделей время от времени расширяется, поэтому для уточнения совместимости следует обратиться к специалисту или воспользоваться официальным сайтом.