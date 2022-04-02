Путин и Лукашенко поздравили друг друга с Днем единения братских народов

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко, в которой поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии, подчеркнув, что за последнее время удалось «немало сделать для развития интеграционного взаимодействия и конструктивного двустороннего сотрудничества», передает пресс-служба Кремля. Лукашенко в своем поздравлении выразил убеждение, что укрепление созидательного потенциала Союза является самым действенным ответом на современные вызовы и угрозы.

«Реализация достигнутых договоренностей создаст условия для упрочения позиций России и Белоруссии на международной арене, для дальнейшего продвижения по пути формирования общего социально-экономического и гуманитарного пространства. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», — подчеркнул Путин.

В пресс-службе белорусского лидера отметили, что Лукашенко пожелал президенту РФ «дальнейших успехов в плодотворной деятельности на благо Отечества, счастья, удачи и доброго здоровья на долгие годы». Он также подчеркнул, что «на сломе исторических эпох Союзное государство в полной мере показало свою жизнестойкость и эффективность» и позволило обеспечить безопасность граждан и устойчивость экономик.

2 апреля отмечается День единения народов, установленный в честь подписания в 1996 году договора о создании Сообщества России и Белоруссии (ныне Союзное государство России и Белоруссии).

Ранее «Эксперт» писал, что Александр Лукашенко признался, что посвящен практически во все детали жизни и деятельности Владимира Путина. В интервью японскому телеканалу TBS он заявил, что Путин сейчас «абсолютно адекватен и как никогда в форме», а у Киева сейчас появился последний шанс, чтобы «достойно выйти из создавшегося положения».

