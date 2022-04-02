Риэлторы назвали цену самой недорогой квартиры в России

Специалисты агентства недвижимости «Миэль» проанализировали стоимость выставленных на продажу объектов и выяснили, что можно купить на рынке вторичной недвижимости в различных регионах России на сумму до 1,5 млн рублей. Рейтинг самого дешевого жилья возглавила «однушка» в Свердловской области за 740 тыс. рублей, сообщается на сайте агентства.

«Самая недорогая квартира стоит 740 тыс. рублей. Это "однушка" в Свердловской области, в городе Нижний Тагил. Общая площадь — 18,7 кв. м. В квартире сделан косметический ремонт. Продается с мебелью и техникой. В этом же городе двухкомнатную квартиру можно приобрести за 1 млн рублей. Общая площадь — 46,6 кв. м», — говорится в сообщении «Миэль».

В городе Орел самая недорогая однокомнатная квартира продается за 1,1 млн рублей, ее общая площадь составляет 17 кв. м. Квартира расположена на втором этаже двухэтажного дома. За такую же цену можно приобрести однокомнатную квартиру и в селе Соловьевка Сахалинской области. Квартира общей площадью 30 кв. м. расположена на третьем этаже 4-этажного блочного дома и требует ремонта.

За 1,19 млн рублей можно купить апартаменты площадью 15,8 кв. м. в крымском селе Межводное в 550 м от моря. Бюджетные однокомнатные квартиры за 1,2 млн рублей продаются также в Новоалтайске Алтайского края и в населенном пункте Юганская Обь Тюменской области.

Ранее «Эксперт» писал, что средняя стоимость квартиры в столичной новостройке в январе текущего года впервые в истории рынка превысила 13 млн рублей. Аналитики «Авито. Недвижимость» подсчитали, что стоимость квартир в новостройках крупнейших городов России в январе 2022 года выросла на 44% в годовом исчислении, до 135 000 рублей за 1 кв. м. В «ЦИАН. Аналитике» отметили, что в январе этого года 1 кв. м жилья в новостройке стоил 118 400 рублей, что на 32% выше прошлогодних цен.