Рогозину не понравился ответ Запада по сотрудничеству в рамках МКС

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон сообщил гендиректору Роскосмоса Дмитрию Рогозину, что продолжит взаимодействовать с федеральными ведомствами США для содействия дальнейшему сотрудничеству в рамках МКС. При этом полностью отменять санкции, введенные в отношении предприятий российской ракетно-космической отрасли, США не намерены, написал Рогозин в своем Telegram-канале, подчеркнув, что считает такое положение дел неприемлемым.

Ранее Рогозин отправил письма в NASA, Европейское и Канадское космические агентства по поводу снятия санкций с ЦНИИмаш и РКЦ «Прогресс», отметив, что будет ждать ответа до 31 марта, после чего будет принято решение по срокам эксплуатации МКС. Американский и канадский ответы, по словам Рогозина, были написаны практически под копирку, а в Европейском космическом агентстве сообщили, что должны спросить мнение у руководства всех 28 стран Евросоюза.

«Позиция наших партнеров понятна: санкции сняты не будут. При этом, опасаясь разрушения сотрудничества на МКС, где роль России имеет принципиально важный характер для обеспечения жизнеспособности и безопасности станции, западные партнеры дают понять, что в действительности санкции в части работ в интересах МКС работать не будут», — написал Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что восстановление нормальных отношений между партнерами по МКС и другим совместным проектам возможно лишь в случае «полной и безоговорочной отмены незаконных санкций». Рогозин пообещал в ближайшее время подготовить и донести до руководства РФ предложения Роскосмоса «по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии».

Ранее «Эксперт» писал, что Дмитрий Рогозин заявил об искусственном закрытии коммерческого рынка для российских космических ракет-носителей. Предприятия госкорпорации, по его словам, сейчас «просто развернутся в другую сторону» и наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики, медицины.

