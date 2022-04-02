Российским ученым пригрозили перекрыть доступ к 97% научной информации

Решение крупнейших мировых издателей научных журналов приостановить доступ для российских организаций заблокирует для ученых РФ свыше 97% научной информации. Об этом сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов в своем Telegram-канале.

«Согласно заявление крупнейших мировых издательств научных журналов, все их продажи и сервисы для российских научных организаций будут приостановлены. Это означает, что на территории России вскоре будет прекращен легальный доступ к крупнейшим полнотекстовым коллекциям статей издательств Elsevier, Springer/Nature, IOP Publishers и других, а также к реферативным базам данных Web of Science и Scopus», — написал Хохлов.

Вице-президент РАН подчеркнул, что данное заявление представляет собой серьезный вызов, потому что на долю России приходится всего 2,5% мировой научной продукции и, таким образом, 97,5% информации будет заблокировано. При этом Хохлов указал, что статьи российских авторов при наличии положительных рецензий издательства публиковать не отказываются.

Ранее «Эксперт» писал, что при выполнении федеральных проектов и программ, а также госзаданий на научные исследования правительство РФ намерено отказаться от требования по наличию у ученых публикаций в зарубежных изданиях. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Министерству науки и высшего образования РФ оперативно внедрить собственную систему оценки эффективности научных исследований. В действующей методике, с помощью которой Минобрнауки оценивает, в каком объеме научные организации выполняют госзадание, боее высокую оценку получают те исследователи, которые публикуют свои статьи в зарубежных изданиях.

