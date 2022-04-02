СК квалифицировал авиаудар по нефтебазе в Белгороде как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело «по факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины» после авиаудара по нефтебазе в Белгороде 1 апреля. Дело открыто по ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт), сообщили в СК РФ.

«1 апреля 2022 года на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины вступили между собой в преступный сговор с целью совершить террористический акт на территории Российской Федерации. С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, они незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации на территории Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, произвели не менее 4 авиаударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории г. Белгорода», — говорится в сообщении СК.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям оперативно установить всех причастных к совершению этого теракта, чтобы «виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание».

Ранее «Эксперт» писал, что по данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, рано утром 1 апреля два украинских боевых вертолета обстреляли нефтебазу в Белгороде. МЧС России подтвердило факт пожара на нефтебазе, сообщив, что по состоянию на 08:40 мск пожар охватывал восемь резервуаров с топливом и бензином. Существовала угроза перехода огня на еще 16 резервуаров. В полдень появилась информация, что пожарным удалось потушить часть резервуаров с топливом.

