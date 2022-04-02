США окружают Россию разрабатывающими биооружие лабораториями

Дмитрий Песков сегодня в эфире телеканала «Беларусь-24» заявил, что Россия располагает данными о создании вокруг страны сети биолабораторий, работающих над проектами, связанными с новыми видам биологического оружия.

«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов», - отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что это «потенциально очень страшное оружие».

Ранее «Эксперт» сообщал, что российские специалисты выявили должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на Украине. К разработкам причастны руководители подразделений и сотрудники американского минобороны, а также основных компаний-подрядчиков военного ведомства США.

Попавшие в распоряжение Министерства обороны РФ документы подтверждают планы Киева по использованию беспилотников для распыления смертельно опасных веществ.