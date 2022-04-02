У Shell уже начались проблемы с оплатой российского газа

Затруднения европейского энергетического гиганта заключаются в том, что Газпромбанк, через который российскими властями предписывается проводит платежи за поставляемое ПАО «Газпром» голубое топливо, включен в санкционные списки Великобритании.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg, у Shell есть действующий контракт с «Газпромом» на закупку 1,2 млрд кубических метров газа ежегодно вплоть до 2031 года. Поставки по нему должны осуществляться через Германию. Еще один договор между компаниями предусматривает получение 1,4 млрд куб. м в год и рассчитан на ближайшие 6 лет.

Согласно указу Президента России Владимира Путина, для того, чтобы продолжить получать газ из РФ, европейские корпорации из «недружественных стран» обязаны завести рублевый и валютный счета типа «К» именно в Газпромбанке. Другие денежно-кредитные организации оказывать им данную услугу не уполномочены. Однако в марте Газпромбанк попал под британские санкции, введенные из-за проведения РФ специальной операции на Украине.

Таким образом, в Shell опасаются проводить операции по расчету за газ в рублях через Газпромбанк, так как с точки зрения властей Великобритании это может быть расценено, как нарушение санкционного режима. В пресс-службе компании не смогли однозначно прокомментировать ситуацию, заявив лишь, что «следят за ней».

Между тем, из-за энергетического кризиса и резкого повышения стоимости электричества, бензина и продуктов, а также в силу установившейся холодной погоды, перед значительной частью жителей Туманного Альбиона встал выбор между полноценным питанием или включением отопления жилища на сутки.

«Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу после того, как цены на электроэнергию побили рекорд», — пишет Bloomberg.

Как сообщал «Эксперт», новая схема расчетов при экспорте российского «голубого топлива» подробно изложена в указе президента «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». При отказе следовать ей поставки топлива «недружественным» покупателям заблокируют.

