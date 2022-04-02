В банке рассказали, кто берет ипотеку под 20% годовых

Ставки по ипотеке в российских банках сейчас в среднем составляют 19-25% и спрос на такие кредиты сохраняется. Ипотеку под такие высокие проценты оформляют в основном те, кто занимает до одного миллиона рублей и собирается погасить кредит в максимально короткие сроки. Об этом РИА Недвижимость рассказал зампред правления «Абсолют банка» Антон Павлов.

«Спрос на ипотеку по стандартным программам есть. И это не единичные сделки. В основном речь идет о кредитах на небольшие суммы, до одного миллиона рублей, то есть размер кредита составляет не более 20-30% от величины сделки. Как правило, клиенты, которые берут ипотеку по рыночным ставкам, либо рассчитывают быстро погасить кредит, либо планируют провести рефинансирование, когда ставки снизятся, но таких меньше», — рассказал Павлов.

Специалист также перечислил причины, по которым люди берут ипотеку по таким высоким ставкам. Например, покупатель недвижимости спешит выйти на сделку, ожидая дальнейшего роста цен, или заемщик к моменту повышения ставок уже был готов к сделке и не стал откладывать покупку, потому что нуждается в срочном улучшении жилищных условий. Есть и те, кто вкладывает в недвижимость сбережения, чтобы защитить их от инфляции, и им немного не хватает до нужной суммы. Кроме того, некоторые заемщики оформляют ипотеку для приобретения машино-места: квартиру они оформляют в ипотеку по госпрограмме, а место для парковки — по рыночным ставкам. В качестве альтернативы можно было бы расматривать потребительские кредиты, но ставки по ним, по словам Павлова, сейчас еще выше.

Ранее «Эксперт» писал, что крупнейшие российские банки резко увеличили ставки по ипотечным кредитам. Это стало следствием действий ЦБ РФ, который с 28 февраля резко повысил ключевую ставку — с 9,5 до 20% годовых. Соответственно, жилищные кредиты резко подорожали. Так, у Сбербанка рост составил 7,3 п.п. Ставка по кредиту на строящееся и готовое жилье с 1 марта составит от 18,6% (ранее — от 11,3%). В то же время ставки в рамках программ господдержки не изменились. Банк также отметил, что по уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений не будет.

