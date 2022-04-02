В Харькове уничтожен штаб обороны города

По словам Игоря Конашенкова, 2 апреля ракетами «воздух — земля» в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожено несколько танков, а также боеприпасы и цистерны с топливом, предназначавшиеся для группировки ВСУ на Донбассе.

Кроме того, был выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области, на территории которого удалось поразить несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также топливохранилище и склад авиационных средств поражения.

«В результате нанесенного в четверг высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом “Искандер” по штабу обороны в городе Харьков, подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран. В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 28 военных объектов Украины», — заявил Игорь Конашенков.

ВСУ лишились сегодня двух складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Атакам с воздуха подверглись 23 района сосредоточения украинской боевой техники.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники», — цитирует Игоря Конашенкова сайт Министерства обороны.

Ранее «Эксперт» писал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело «по факту совершения террористического акта со стороны Вооруженных сил Украины» после авиаудара по нефтебазе в российском Белгороде.