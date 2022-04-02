Раскрыты детали новой концепции допобразования для детей

К 2030 году в России должна полностью обновиться система дополнительного образования детей. Она предполагает выдачу специальных сертификатов, по которым ребенок сможет бесплатно заниматься в кружках и секциях, также планируется обновить инфраструктуру объектов, входящих в систему допобразования, и привлечь молодых специалистов. Соответствующую концепцию утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

«Концепция будет реализовываться в два этапа: с 2022 по 2024 год и с 2025 по 2030 год. В первую очередь в рамках концепции планируется распространить целевую модель развития дополнительного образования по всей стране. Сейчас такая модель применяется в 72 регионах. Она предполагает переход на персонифицированное финансирование – выдачу специальных сертификатов, по которым ребенок может посещать кружки и секции бесплатно», — пояснили в правительстве.

Кроме того, планируется создать новые учебные места и обновить инфраструктуру системы дополнительного образования: провести капремонт или реконструкцию зданий, закупить новое оборудование, внедрить цифровые сервисы. Регионам на эти цели выделят субсидии из федерального бюджета. Для привлечения в эту сферу молодых специалистов, в том числе в сельскую местность, будут разработаны дополнительные меры поддержки.

В перспективе предполагается создать и развить сеть технологических кружков для подготовки будущих ученых и инженеров, открыть новые школьные музеи, спортклубы и медиацентры, разработать и организовать новые туристические маршруты, чтобы школьники смогли знакомиться с историей, культурой и традициями своего региона.

Особое внимание в концепции уделено детям с инвалидностью и их вовлечению в систему дополнительного образования.

Ранее «Эксперт» писал, что рынок дополнительного образования для взрослых переживает подъем и небывалую диверсификацию. В 2019 году без малого 63% взрослых россиян, или 23 млн человек, проживающих в крупных городах, учились дополнительно: за деньги или бесплатно, в учебном заведении или на неформальных курсах, очно или удаленно. Почти каждый четвертый грыз гранит знаний по двум направлениям, каждый шестой — по трем, и около 20% — по четырем и более. Объем рынка дополнительного профессионального образования (ДПО) оценивается в сумму от 140 млрд рублей до 220 млрд и выше.

