Выбор дверного замка: основные правила

Чтобы выбрать качественный дверной замок в магазине дверных замков, надо руководствоваться приведенными ниже критериями.
Классификация дверных замков по способу установки
Монтаж дверного замка может осуществляться разными способами в соответствии с его конструктивными особенностями. По этому критерию выделяют следующие виды замков:
- Навесной. Он состоит из корпуса и дужки, которая вставляется в закрепленные на дверном полотне и коробе петли. Из-за громоздкости и низкой надежности навесные замки не используются в гаражах и на дачах, но не в квартирах.
- Накладной. Он устанавливается с внутренней стороны двери. Главный плюс такого замка состоит в простоте монтажа, однако его довольно легко взломать.
- Врезной. Он устанавливается внутри дверного полотна, благодаря чему обладает высокой надежностью и не ухудшает внешнего вида входной двери. Главный недостаток такого замка – сложность ремонта.
Конструкция запорного механизма
Исходя из особенностей запорного механизма, замки для входных дверей делятся на следующие виды:
- Ригельный. Он оснащен ригелями – металлическими стержнями, передвигающимися между неподвижными частями. Преимущества ригельных замков заключаются в простоте конструкции и дешевизне, недостаток – в легкости вскрытия.
- Сувальдный. В качестве основы его конструкции служат запорные пластины – сувальды, которые под действием ключа принимают определенное положение. Такие замки относятся к наиболее взломоустойчивым. Их надежность напрямую зависит от количества пластин-сувальд.
- Цилиндровый. Его основой является цилиндр с планками-пинами, которые выстраиваются по высоте под действием плоского ключа. Такой замок сложно вскрыть отмычкой, однако легко выбить сильными ударами. Преимущества цилиндрового замка состоят в простоте монтажа и доступной стоимости.
- Электромагнитный. Он удерживает дверь в закрытом состоянии электромагнитом, а потому зависит от подачи электричества. При отключении электроэнергии остается в положении «открыто».
- Электромеханический. Благодаря магнитной блокировке при отключении электричества такой замок остается закрытым и может открываться простым металлическим ключом. При наличии электроэнергии открывается и закрывается при помощи кода или ключ-карты.
Класс безопасности
Исходя из степени взломоустойчивости, дверные замки делятся на следующие категории:
- Первый класс. Это простые и недорогие устройства, на вскрытие которых у злоумышленников уходит несколько минут.
- Второй класс. Опытные воры могут вскрыть их за десять-пятнадцать минут.
- Третий класс. Такие замки способны взломать далеко не все опытные воры.
- Четвертый класс. Для взлома таких замков требуется использование специальных инструментов, которые издают сильный шум, что мешает незаметному проникновению злоумышленников в чужую квартиру.