Выбор дверного замка: основные правила

Чтобы выбрать качественный дверной замок в магазине дверных замков, надо руководствоваться приведенными ниже критериями.

Классификация дверных замков по способу установки

Монтаж дверного замка может осуществляться разными способами в соответствии с его конструктивными особенностями. По этому критерию выделяют следующие виды замков:

Навесной. Он состоит из корпуса и дужки, которая вставляется в закрепленные на дверном полотне и коробе петли. Из-за громоздкости и низкой надежности навесные замки не используются в гаражах и на дачах, но не в квартирах.

Накладной. Он устанавливается с внутренней стороны двери. Главный плюс такого замка состоит в простоте монтажа, однако его довольно легко взломать.

Врезной. Он устанавливается внутри дверного полотна, благодаря чему обладает высокой надежностью и не ухудшает внешнего вида входной двери. Главный недостаток такого замка – сложность ремонта.

Конструкция запорного механизма

Исходя из особенностей запорного механизма, замки для входных дверей делятся на следующие виды:

Ригельный. Он оснащен ригелями – металлическими стержнями, передвигающимися между неподвижными частями. Преимущества ригельных замков заключаются в простоте конструкции и дешевизне, недостаток – в легкости вскрытия.

Сувальдный. В качестве основы его конструкции служат запорные пластины – сувальды, которые под действием ключа принимают определенное положение. Такие замки относятся к наиболее взломоустойчивым. Их надежность напрямую зависит от количества пластин-сувальд.

Цилиндровый. Его основой является цилиндр с планками-пинами, которые выстраиваются по высоте под действием плоского ключа. Такой замок сложно вскрыть отмычкой, однако легко выбить сильными ударами. Преимущества цилиндрового замка состоят в простоте монтажа и доступной стоимости.

Электромагнитный. Он удерживает дверь в закрытом состоянии электромагнитом, а потому зависит от подачи электричества. При отключении электроэнергии остается в положении «открыто».

Электромеханический. Благодаря магнитной блокировке при отключении электричества такой замок остается закрытым и может открываться простым металлическим ключом. При наличии электроэнергии открывается и закрывается при помощи кода или ключ-карты.

Класс безопасности

Исходя из степени взломоустойчивости, дверные замки делятся на следующие категории: