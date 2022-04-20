Акции дня: бумаги «Аэрофлота» на взлетной полосе

В лидеры торгов вышли бумаги авиакомпании «Аэрофлот» по итогам торгов на Мосбирже в среду, 20 апреля. За день акции выросли на +6,49% до 32,50 рублей за штуку.

Трейдеры стали покупать акции после того, как стало известно, что Россия может выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) около 107 млрд рублей на докапитализацию «Аэрофлота». Дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в «Аэрофлоте» (сейчас - 57,34%) не должна снизиться по итогам допэмиссии. Также около 57 млрд рублей могут выделить на выкуп государством долей других российских авиакомпаний. Вырученные средства предполагается направить на погашение долгов. Официально информация пока не подтверждена.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,57% до 2330,73 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,07% до 960,42 пунктов. Нефть марки Brent стоила 106,63 долларов за баррель (-0,58%). Российская валюта слабела – 82 рубля за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.