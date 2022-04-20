Александр Рамм и Анастасия Махамендрикова выступят в Большом зале Московской консерватории

Зрителей ждут признанные шедевры мировой классики: «Вариации на тему рококо» Чайковского, а также три известных произведения Рахманинова – «Рапсодия на тему Паганини», «Вариации на тему Корелли» и Соната для виолончели и фортепиано. Вечер пройдет в сопровождении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории, за дирижерским пультом – заслуженный артист России Анатолий Левин. Концертмейстер – лауреат международных конкурсов Анна Одинцова.

Пианистка Анастасия Махамендрикова – студентка РАМ им. Гнесиных, ученица выдающегося пианиста Владимира Овчинникова. Ее имя хорошо знакомо всем, кто следит за развитием фортепианного исполнительства в России. Анастасия – обладательница первых премий и Гран-при многих конкурсов и фестивалей: Первого международного юношеского конкурса классического сольного исполнительства Nota Bene, «Хрустальное сердце мира», «Музыкальное восхождение», Grand Prize Virtuoso (Великобритания), Pietro Argent (Италия), имени А. Н. Скрябина (Франция), третьей премии X Международного юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, на котором также была удостоена специального приза – рояля Yamaha Avant Grand. Пианистка выступала на всех крупных площадках столицы, а также в самых престижных залах мира в США, Англии, Франции, Бельгии, Мальте, Италии, Белоруссии, Украине и Казахстане.

Виолончелиста Александра Рамма также называют блестящим виртуозом и одним из самых перспективных музыкантов России. «Интерпретации Рамма отличаются огромной выразительной силой. В отличие от большинства молодых музыкантов он играет вдумчиво и не боится рефлексии, элегичности или длинных пауз. У него феноменальная техника», - написало о нем однажды издание The Cape Times. Выпускник Московской консерватории, Александр – также лауреат множества международных конкурсов: Кембриджского международного конкурса в Бостоне, Пекинского международного музыкального конкурса, Международного конкурса виолончелистов им. Антонио Янигро и многих других. В апреле 2013 года был удостоен III премии на одном из самых престижных конкурсов виолончелистов – Paulo Cello Competition в Хельсинки, став первым российским музыкантом, получившим на этом состязании звание лауреата. В июне 2015-го завоевал II премию и серебряную медаль на Международном конкурсе им. П. И. Чайковского.

Организатор концерта -- международное концертное агентство Moscow Nights («Подмосковные вечера»), более 10 лет работающее с ведущими российскими и зарубежными исполнителями, включая Джошуа Белла, Анну Нетребко, Аиду Гарифуллину, Хиблу Герзмава, Элину Гаранчу, Ильдара Абдразакова, Асмик Григорян, Хироми, Игоря Бутмана и многих других.