Более 120 предприятий и вузов Москвы подали заявки на участие в спартакиаде «Моспром»-2022

В новом сезоне спартакиады «Моспром»-2022 отменяется общекомандный зачет, теперь у каждого участника есть шанс стать победителем в своем виде спорта. Об этом 18 апреля сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города. Всего с начала регистрации, которая стартовала в феврале этого года, заявки на участие в мероприятии уже подали более 120 промышленных предприятий и вузов Москвы.

По новым правилам, предприятия и вузы смогут заявить в каждом виде спорта более одной команды, увеличив шансы на первое место. В лиге учебных заведений к соревнованиям допустят также студентов филиалов и учреждений среднего профессионального образования, входящих в структуру вуза.

«В этом году свое участие подтвердили уже 112 промышленных предприятия, из которых 22 будут на соревнованиях впервые, а также порядка 20 технических вузов города. Всего мы ожидаем, что количество участников превысит 3,5 тысячи», – рассказал Владислав Овчинский. Так, в списке новичков — производитель систем радиационного оборудования, предприятие по выпуску лебедок, завод по переработке пластика.

Глава департамента добавил, что власти Москвы для удобства спортсменов запустили колл-центр, где специалисты ответят на вопросы о регистрации, расскажут об условиях состязаний и ответят на остальные вопросы.

Спортсмены будут состязаться в мини-футболе, баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе, шахматах, хоккее, легкой атлетике, киберспорте, спортивном плавании и бильярде, который в этом году дополнил список дисциплин.

Отборочные соревнования спартакиады «Моспром»-2022 пройдут с 16 июля по 10 сентября, а полуфинальные игры – 17 сентября. Финал состоится 24 сентября в Лужниках.