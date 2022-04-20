Более двухсот украинских беженцев захотели переехать в Хабаровский край

Более 200 беженцев, прибывших в Ростовскую область с Украины, хотели бы переехать жить в Хабаровский край, передает РИА "Новости", ссылаясь на сообщение губернатора Михаила Дегтярева.

«Ситуация в Украине вынуждает людей покидать свои дома. Хабаровский край готов принять тех, кто решил переехать к нам. Мы развернули 20 пунктов временного размещения. Первые 50 человек уже прибыли. Более 200 человек, которые сейчас находятся в Ростовской области, изъявили желание приехать в Хабаровский край, и мы сейчас организуем доставку семей оттуда», - сказал Дегтярев во время выступления перед депутатами краевой законодательной Думы.

Ранее власти региона сообщили, что в конце марта в Хабаровск прибыла первая семья украинских беженцев из 4 человек. Ранее семья проживала в Мариуполе. Вынужденные переселенцы были размещены в гостинице, где был развернут один из пунктов временного размещения (ПВР).

Ситуация на Донбассе обострилась в середине февраля, Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о многочисленных обстрелах со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область из-за угрозы вторжения со стороны Украины. Многие российские регионы заявили о своей готовности принять семьи из Донбасса.

