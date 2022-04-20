Чеченская компания модернизирует аэропорт «Северный» в Грозном за 15 млрд рублей

В Чечне объявили победителя тендера на выполнение работ по реконструкции грозненского аэропорта «Северный».

Цена договора составит 15 млрд 109 млн рублей, говорится на сайте госзакупок. На участие в тендере была подана одна заявка — от ООО «Смарт Констракшн», с которым и заключили контракт.

Открытый конкурс на выполнение работ по реконструкции аэропорта «Северный» объявила ФКУ «Ространсмодернизация». Предполагается, что работы по реконструкции и строительству объектов воздушной гавани будут выполнены до 1 декабря 2024 года. Модернизация аэровокзала будет проведена в рамках госпрограммы развития транспорта РФ, отмечает «Интерфакс».

В данный момент аэродром располагает одним пассажирским терминалом, который обслуживает внутренние и международные рейсы, и одной взлетно-посадочной полосой. Новое здание аэропорта займет площадь в 40 тыс. кв. м. На территории комплекса появится ряд объектов для обеспечения работы пассажирского терминала, здание службы наземного обслуживания самолетов, блочно-модульная котельная, насосная станция, а также трансформаторные подстанции и прочие сооружения.

Кроме того, будет построена привокзальная площадь, рядом с аэродромом появятся автостоянки и прочие объекты; будут обустроены автомобильные проезды и дороги.

История аэропорта в Грозном берет свое начало в 1938 году, указывается на сайте воздушной гавани. Изначально он предназначался для почтовых и медицинских авиаперевозок. До недавнего времени аэродром несколько раз переименовывался, пока в 2009 году не получил статус международного. По итогам прошлого года пассажиропоток «Северного» увеличился в два раза по отношению к 2020-му, составив 713,8 тыс. человек. После реконструкции аэродром сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год.

ООО «Смарт Констракшн» основано в 2016 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года предприятие получило чистую прибыть в размере 2,502 млн рублей, что в 1,2 раза меньше чем годом ранее.

Ранее «Эксперт» писал о том, что входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» оснастил аэропорт Ижевска современным радиолокационным оборудованием. В марте сообщалось, что госкорпорация планирует вывести на рынок несколько продуктов, предназначенных для региональных аэропортов малой проходимости. Высокотехнологичное оборудование позволит создать современную инфраструктуру на базе существующей сети аэродромов без дорогостоящей реконструкции.