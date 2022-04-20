«Газпромнефть-Заполярье» в 2023 году получит оборудование от «Уралхиммаша»

ПАО «Уралхиммаш» (Екатеринбург) планирует поставить оборудование ООО «Газпромнефть-Заполярье».

«Уральский завод химического машиностроения приступает к реализации проекта по изготовлению блочного оборудования технологических линий Установки низкотемпературной конденсации (УНТК) в рамках разработки Бованенковского и Харасавэйского месторождений. Заказчик — ООО "Газпром нефть — Заполярье"», — говорится в сообщении пресс-службы уральской компании.

Как расскзазал директор по управлению проектами «Уралхиммаша» Олег Крутов, проект обеспечит загрузку предприятия в 2023-2024 годах. «В рамках сдачи оборудования первой линии УНТК заказчику на производственных площадях ПАО "Уралхиммаш" будет произведена контрольная сборка. Данная мера позволит убедиться заказчику в высоком качестве нашей продукции. Точность изготовления и отсутствие ошибок в проектировании являются залогом минимальных сроков монтажа оборудования в суровых условиях производственной площадки», — подчеркнул он, отметив что оборудование рассчитано на эксплуатацию при температурах от минус 50 до плюс 30 градусов.

Сообщается, что на производственных площадях завода будет изготовлено основное технологическое оборудование УНТК. «Каждая линия включает в себя два вида теплообменного оборудования, блоки дегазаторов, разделителей и сепараторов», — уточняется в пресс-релизе.

Начать приемку оборудования заказчик планирует во второй половине 2023 года, сообщает пресс-служба «Уралхиммаша». Ввод проекта в промышленную эксплуатацию ожидается в 2024 году.

Отмечается, что проект «Газпромнефти» по разработке неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений может стать крупнейшим в нефтегазовой отрасли России в ближайшие пять лет.

Бованенковское месторождение является самым значимым на Ямале по запасам газа. Проектный уровень добычи газа на месторождении — 115 млрд куб. м в год. Проектный уровень добычи у Харасавэйского месторождения, расположенного севернее Бованенковского, — 32 млрд куб. м ежегодно.

ПАО «Уралхиммаш» производит оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, а также атомной и традиционной энергетики. В феврале 2022 года ПАО «Уралхиммаш» перешло под управление специально созданной УК «УЗХМ». Ее стратегическим партнером выступает Газпромбанк.