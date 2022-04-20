Глава Чечни рассказал о переходе города Рубежное под контроль российских военных

Войска РФ взяли под контроль город Рубежное в Луганской народной республике.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Как мы и ожидали, город Рубежное Луганской Народной Республики перешел под окончательный контроль российских войск», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что знамя РФ уже поднято на въезде в город, войска основались в населенном пункте и приступили к круглосуточной охране его жителей.

Ранее «Эксперт» писал о том, что Москва передала Киеву проект документа с четкими формулировками. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «мяч на украинской стороне, мы ждем ответа». «Президент сказал, — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина журналистам, — что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных договоренностей, отходит от своих слов. Это имеет очень плохие последствия с точки зрения эффективности переговоров».