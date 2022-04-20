Гражданство за инвестиции: условия и преимущества

Для этого надо инвестировать определенный капитал в экономику принимающей страны. Престижный паспорт за инвестиции, выдаваемый странами Западного блока, высоко ценят VIP-путешественники и предприниматели-международники из постсоветских республик, которые не хотят тратить время на ожидание визовой очереди в консульстве.

Статус гражданина западной страны наряду с обычными трансграничными поездками позволяет преодолевать ограничения, накладываемые страной происхождения, получать высококачественное образование, использовать богатые возможности для развития бизнеса, эффективно выстраивать карьеру. Наличие гражданства государства Западного блока облегчает открытие счетов в зарубежных банках, налоговое планирование и инвестирование, а также позволяет защитить своих активы и родственников.

На получение второго паспорта уходит полтора месяца. При этом размер инвестиций, требуемых для осуществления данной процедуры, находится во вполне разумных пределах. К примеру, для участника карибской схемы он должен составлять как минимум $100 тыс. За паспорт и гражданство государства Евросоюза придется инвестировать более крупную сумму – статус обязывает. Из-за этого условия карибских схем обладают повышенной привлекательностью. Однако различия состоят не только в стоимости процедуры. В каждой конкретной ситуации необходимо проявлять индивидуальный подход, соответствующий финансовым возможностям и запросам конкретного кандидата.

Наиболее простая процедура предоставления гражданства за инвестиции предусматривает дистанционную подачу заявки без сдачи различных экзаменов на владение языком и знание истории. Кроме того, при использовании упрощенной процедуры не требуется посещать территорию страны для получения паспорта. В число государств, обеспечивающих возможность получения гражданства за инвестиции по наиболее простой процедуре, входят:

Антигуа;

Вануату;

Сент-Китс;

Сент-Люсия;

Доминика;

Гренада.

Выбор одного из описанных вариантов усложняется тем, что принимающие страны постоянно изменяют сроки, стоимость и требования к пакетам документации, расширяя перечни безвизовых юрисдикций. Они делают это в целях повышения привлекательности своих предложений. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что лицам, включенным в санкционные списки, в выдаче вторых паспортов отказывается, а при их наличии у таких лиц действие данных документов аннулируется.