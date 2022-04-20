Идем на Восток: Путин указал малому и среднему бизнесу направление развития

Президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» заявил, что в текущих условиях представители субъектов малого и среднего бизнеса вполне могли бы активизировать свое участие в совместных российско-китайских деловых проектах.

«В нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы гораздо более активно подключиться к самым разным проектам, причем с обеих сторон», — сказал президент. Эти слова вполне могут стать новым вектором развития для отечественного МСП.

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Возврат не планируется

Глава государства подкрепил свое мнение статистикой, указав на то, что товарооборот между странами в настоящее время составляет 100 млрд долларов и Китай, соответственно, является крупнейшим торгово-экономическим партнером России.

Стоит заметить, что сделанное сейчас на самом высоком уровне заявление полностью лежит в русле политики «поворота на Восток», наметившегося после начала специальной операции на Украине и введения Западом антироссийских санкций, де-факто являющихся объявлением экономической войны, в которой Китай — наш очевидный союзник.

Кстати, совсем не случайно, что на необходимость увеличения активности отечественного малого и среднего предпринимательства на китайском направлении указано было на мероприятии, ориентированном по большей части на молодежную аудиторию, за которой будущее. Этот сигнал означает, что ни завтра, ни в долгосрочной перспективе возврат к доминировавшей прозападной экономической модели не планируется. Россия уверенно уходит на Восток.

Китайская техника в лизинг

Безусловно, наладить деловые контакты с китайской стороной с чистого листа отечественным предпринимателям не так уж просто. Однако некоторый задел в этом плане с российской стороны имеется не только в приграничных районах, где традиции в области совместного бизнеса с китайцами у россиян имеются еще с 90-х годов.

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«В первую очередь стоит сказать, что Китай готов снабдить малые и средние предприятия РФ оборудованием для работы во многих сегментах практически всех отраслей. Это и коммерческие автомобили, и сельскохозяйственная техника, и строительная техника, даже малая авиация и многое другое. КНР готова не только продавать это все субъектам малого и среднего предпринимательства, но и поставлять в лизинг. Для этого, конечно, понадобится программа обеспечения, но в этом плане уже идет работа с институтами развития. Например, с такими, как ВЭБ. И мы готовы помогать, обеспечивать доступность такого лизинга», — рассказал «Эксперту» заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы (ОРКД), председатель комиссии по содействию торгово-экономическом сотрудничеству и предпринимательству Сергей Санакоев.

Он добавил, что финансовые условия для реализации такого рода проектов в настоящее время точно доступны за счет фондирования китайскими банками. «Банки Китая сегодня дают очень низкую ставку, особенно, если расчеты идут в юанях», — подтвердил Сергей Санакоев.

Маркировка помогает продвижению

Что касается потенциальных экспортеров, ОРКД, по словам своего зампреда, готово продвинуть практически любую конкурентоспособную продукцию российских производителей на обширные рынки Поднебесной. «Для этого у нас есть все необходимые возможности. В том числе и специальная маркировка, которая рассказывает китайским потребителям на китайском языке о российском продукте — где и как это сделано, каков состав и так далее. Особенно это важно не только для российской сельхозпродукции, меда, кондитерских изделий, мороженного, но и для других товаров, которые уже стали популярными на китайском рынке», — отметил Сергей Санакоев

Такие марки не только защищают товар от подделки, но и способствуют его продвижению на иноязычном рынке. «Таким образом, Общество российско-китайской дружбы, которому в этом году исполняется уже 65 лет и пользуется в КНР авторитетом, дает соответствующую рекомендацию продукции», - заверил Сергей Санакоев.

Таким образом, можно констатировать, что определенный инструментарий как для взаимодействия непосредственно в РФ, так и выхода российских компаний на рынок Китая уже наработан, и призывы властей к активизации на данном направлении носят далеко не декларативный характер.