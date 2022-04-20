Импорт товаров из России в Японию увеличился почти на 70 процентов

Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, который закончился 31 марта 2022 года, значительно увеличился по сравнению с годом ранее. В частности, экспорт японских товаров в Россию увеличился на 37,4%, а импорт из России увеличился на 68,5%, передает агентство РИА Новости, ссылаясь на данные Министерства финансов Японии.

Так, объем экспорта из Японии в Россию с апреля 2021 года по март 2022 года включительно составил 872,69 млрд иен (6,75 млрд долларов), а объем импорта – 1,83 трлн иен (14,15 млрд долларов), говорится в сообщении ведомства.

Среди товаров, импортируемых из России за 2021 финансовый год, наибольший рост объемов наблюдается по таким позициям, как минеральное топливо (рост на 86,2%), сырье (рост на 78,9%), продовольствие (рост на 59,7%). Отмечается, что за прошедший финансовый год значительно увеличился объем импорта различной техники.

Увеличение экспорта в 2021 финансовом году наблюдается в таких областях, как химикаты (рост на 29,2%), машины общего назначения (рост на 48%) и транспортное оборудование, включая автомобили и запасные части (рост на 41,3%). Сокращение отмечается в экспорте продовольствия из Японии в Россию. За прошлый финансовый год показатель сократился на 33,3%.