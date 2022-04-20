Инфляция в России снизилась до 0,2% против 0,66% неделей ранее

Инфляция в России за период с 9 по 15 апреля составила 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Росстата, на которые ссылается ТАСС. На прошлой неделе инфляция находилась на уровне 0,66%, отмечает агентство.

Сообщается, что с начала апреля потребительские цены выросли на 1%, с начала 2022 года — на 11,05%. Инфляция на 15 апреля в годовом выражении составила 17,54%.

По информации Росстата, в категории продовольственных товаров сильнее всего поднялись цены на маргарин (2,6%), шоколадные конфеты (1,7%), черный чай (1,6%), стерилизованное молоко (1,4%), фруктово-ягодные консервы для детей (1,3%), а также печенье (1,2%), соль и пшено (1,1%). Овощные консервы для детского питания подорожали на 1%, сливочное масло, сметана и гречка — на 0,9%. Вареные колбасы, мясные консервы для детского питания и вермишель поднялись в цене на 0,8%; говядина, сосиски, сардельки, сычужные сыры, пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,7%. Пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания, а также обеды в столовой, кафе и закусочных стали дороже на 0,6%. Полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба и хлеб подорожали на 0,5%, творог — на 0,4%, баранина и куриные яйца — на 0,3%, водка — на 0,2%. Шлифованный рис стал дороже на 2%, мясо кур — на 0,9%, подсолнечное масло — на 0,8%, сахарный песок — на 0,3%.

Отмечается, что цены на свинину снизились на 0,3%. Также упали цены на плодоовощную продукцию — она подешевела в среднем на 0,9%. Цены на столовую свеклу между тем поднялись на 2,8%, яблоки подорожали на 2%, репчатый лук — на 1,8%, огурцы — на 1,3%, картофель — на 1,1%, морковь — на 0,5%.

Сообщается, что среди медикаментов подешевели левомеколь (1,5%), ренгалин (1,4%), а также поливитамины (1,3%). Снизились цены на эргоферон (1,2%), валидол (1,1%) и комбинированные анальгетики (1%). Корвалол и нимесулид подешевели на 0,9%, аллохол — на 0,7%, метамизол натрия (отечественный анальгин) — на 0,4%.

Из отдельных непродовольственных товаров выросли цены на гигиенические прокладки и туалетное мыло (2,4%). Подорожали сухие корма для домашних животных (2,2%) и зубные пасты (1,9%), а также хозяйственное мыло (1,8%) и туалетная бумага (1,6%).

По данным Росстата, на 2,7% снизились цены на смартфоны, телевизоры подешевели на 2,1%, электропылесосы — на 2%. Автомобильный бензин стал дешевле на 0,1%. Цены на дизельное топливо при этом не изменились.

Ранее «Эксперт» писал о том, что доверие к российской банковской системе восстановлено, в банки возвращено около 90% ранее снятых вкладов на сумму 2,4 трлн рублей. Соответствующее заявление сделал глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций. Он также отметил, что темпы инфляции в России постепенно снижаются, поскольку стабилизируется ситуация на финансовых рынках.