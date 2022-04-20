Коллапс японской иены

Рост процентных ставок по американским гособлигациям спровоцировал рекордный обвал японской иены. Она непрерывно падает по отношению к доллару США уже более двух недель. Такого длительного непрерывного падения иены в истории Японии еще не было. В среду, 20 апреля, падение составило, например, 0,3%. Сейчас за американский доллар дают 129,35 иен. В Токио мало кто сомневается, что курс опустится и до 130 иен за доллар. Причем, падение японской валюты, по мнению специалистов, должно ускориться. Инвесторы готовятся к вмешательству японского центробанка, который несомненно попытается спасти национальную валюту.

«Сейчас кажется, что ничто не в состоянии помешать движению пары «доллар - иена» вверх, потому что ставки по американским облигациям растут, - объясняет обвал японской валюты главный стратег Resona Holdings Шинсуке Каджита.- Трудно представить, что в такой обстановке курс до достигнет 130».