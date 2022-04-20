Коллапс японской иены

Рост процентных ставок по американским гособлигациям спровоцировал рекордный обвал японской иены. Она непрерывно падает по отношению к доллару США уже более двух недель. Такого длительного непрерывного падения иены в истории Японии еще не было. В среду, 20 апреля, падение составило, например, 0,3%. Сейчас за американский доллар дают 129,35 иен. В Токио мало кто сомневается, что курс опустится и до 130 иен за доллар. Причем, падение японской валюты, по мнению специалистов, должно ускориться. Инвесторы готовятся к вмешательству японского центробанка, который несомненно попытается спасти национальную валюту.
«Сейчас кажется, что ничто не в состоянии помешать движению пары «доллар - иена» вверх, потому что ставки по американским облигациям растут, - объясняет обвал японской валюты главный стратег Resona Holdings Шинсуке Каджита.- Трудно представить, что в такой обстановке курс до достигнет 130».
Рост ставок по десятилетним американским облигациям в среду совсем немного не дотянул до 3%. Продажа иены в такой ситуации сейчас стала любимым занятием инвесторов, которые открывают рекордное количество коротких позиций. Кроме ставок по облигациям, на курс валюты сильно давит и то, что Япония является крупным импортером энергоресурсов, а цены на нефть все время растут.
С каждым днем повышается вероятность вмешательства Министерства финансов Японии через Bank of Japan (BOJ). В апреле иена обвалилась до 20-летнего минимума. На прошлой неделе управляющие активами довели медвежьи ставки до рекордного уровня, а количество чистых позиций по заемным средствам сейчас, по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, максимальное более чем за три года.
Министр финансов Японии Шуничи Сузуки пока защищает иену только словесно. Он сделал это на встрече министров финансов G-20 и руководителей центробанков, которая сейчас проходит в Вашингтоне. Глава BOJ Харухико Курода занял более жесткую позицию по национальной валюте и заявил, что главный японский банк будет держать программу стимулирования под контролем.
Bank of Japan является одним из центробанков, которые проморгали взлет инфляции. BOJ проводит очень мягкую монетарную политику, но он находится в очень сложном положении. Громадный госдолг Японии означает, что рост ставок будет создавать новые проблемы.
Японские компании пытаются поднимать цены, но инфляция пришла в Японию позже, чем в другие развитые страны. Сводный сырьевой индекс Bloomberg Commodity Spot Index, учитывающий котировки 23 биржевых товаров, только на прошлой неделе вырос на 8,2%. С конца февраля он увеличился на 29%, а за два последних года – на 177%.