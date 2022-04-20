Израиль сообщил о готовности принять возможную встречу Путина и Зеленского

Израиль подтверждает готовность принять у себя возможную встречу президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви. Дипломат предположил, что встреча может пройти в Иерусалиме.

«Конечно, но опять же, Путин и Зеленский должны принять соответствующее решение», - заявил Цви, отвечая на вопрос о готовности Израиля принять такую встречу.

По его словам, Израиль счел бы «большой честью» провести возможные переговоры между президентами России и Украины на своей территории.

«Мы будем рады принять встречу в Иерусалиме», - добавил собеседник агентства.

Дипломат подчеркнул, что лидеры России и Израиля продолжают регулярные контакты, однако о дате следующих переговоров между ними он сообщить не смог, пишет ТАСС.

