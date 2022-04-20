Косметические перспективы: передел рынка на руку российским брендам

Согласно данным сервиса «Vprok.ru Перекресток», продажи косметики российского и белорусского производства выросли в марте и первой половине апреля 2022 года вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Очевидно, причина такого положения вещей не только ажиотажном спросе, вызванным боязнью грядущего подорожания, но и заявления об уходе некоторых западных брендов.

Представители отечественных и белорусских компаний рассказали «Эксперту» о текущей ситуации на рынке и о перспективах косметики.

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Интерес к российским брендам растет

По словам генерального директора «Эмпти Спейс Лаб» Сергея Андреева (компания поставляет на рынок уходовую косметику под брендом 1753 Cosmetic), всплеск продаж, действительно, был в марте, однако затем они упали. По его мнению, рост спроса был связан с ажиотажем среди покупателей.

«Сейчас курс упал, и многие покупатели успокоились, предположив, что ситуация вернулась на исходные позиции. Но это не так, какие-то марки ушли, или уходят с российского рынка, а у тех, что остались, усложнилась логистика», — заметил Сергей Андреев.

Частично его слова подтвердили и представители российского бренда «Don’t touch my skin». «Спрос первое время был повышенным, сейчас вернулся на прежний уровень. Косметика подорожала, но её продолжают покупать, даже без акций и скидок, что, конечно, очень хорошо для нас. Какого-то резкого скачка спроса не было, что абсолютно логично — у нас относительно дорогая косметика», — подчеркнули в компании.

В фирме «Краснополянская косметика» заявили, что заметного увеличения спроса ими также отмечено не было. Однако интерес к бренду стали проявлять многие крупные торговые сети. «А значит, после оформления отношений с ними, сможем встать на полки в их магазинах и тем самым расширим аудиторию и увеличим узнаваемость бренда», — заявили в компании.

Основатель и разработчик собственного бренда Олеся Мустаева («Мастерская Олеси Мустаевой») подчеркнула, что спрос наблюдается в том числе и из-за потребности торговых компаний и сетей в быстром «апгрейде ассортиментной матрицы».

«Видно, что конечный потребитель проявляет интерес. Прощупывает рынок российской косметики. Но, все-таки, осторожничает и рассматривает ее с прицелом на будущее», — обратила внимание Олеся Мустаева.

Впрочем, для некоторых брендов прошедшие несколько месяцев сильно изменили узнаваемость в лучшую сторону. Основатель косметического бренда Teana, кандидат фармацевтических наук, соавтор подкаста и книги «Бьюти на всю голову» Дмитрий Стофорандов заметил, что фокус внимания покупателя, действительно, сместился в сторону российских брендов.

«Мы тоже ощутили всплеск спроса. Наложилось и желание части покупателей купить косметику про запас, а также в целом на продажи влияет рост узнаваемости бренда», — отметил он.

В то же время представитель компании ARAVIA заметил, что спрос на ее продукцию в марте достиг колоссальных показателей. Рост продаж достигал 160%, несмотря на повышение цен на 15-20%. В апреле показатели упали, но пока сохраняются выше февральского уровня, добавили в ARAVIA.

Все ингредиенты произвести в России невозможно

Главным вопросом для российских производителей косметики могут стать проблемы с поставками иностранного сырья. Основная трудность состоит не сколько в нежелании иностранных компаний сотрудничать с брендами из России, сколько в колоссально усложнившейся логистике, а также росте стоимости перевозок и транспортных издержках.

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«Все производители зависят от импортного сырья. Не потому, что ленивые, а просто невозможно среднему предпринимателю производить не только продукцию, но и все ингредиенты. Например, у нас около 400 ингредиентов, из них чуть более 100 отечественного и даже собственного производства, остальные 300 — это поставки из-за рубежа. Это сложные ингредиенты: павы и эмульгаторы, без которых невозможно сделать косметическое средство. И для того, чтобы их произвести, нужен целый завод, который специализируется на этом. Дорогое оборудование, научная лаборатория, команда, занимающаяся разработками и внедрением в производство. Невозможно одному производить все. Под потребности производителей косметики должны работать целые заводы, создающее сырье. В косметике используются растительные масла в достаточно большом количестве. В силу климатических особенностей в нашей стране растет далеко не все. Например, не растут кокосы, оливки, жожоба, какао. А масла этих продуктов очень ценятся и часто используются в косметических средствах. Теперь их нужно покупать за валюту и еще искать новые каналы доставки. Сейчас все производители ринулись раскупать остатки на складах. Цены на ингредиенты выросли в 2-5 раз. Никто не дает гарантии, что через месяц или два снова появятся ингредиенты. Поэтому всем надо закупить максимальное количество, чтобы была возможность продержаться, избежать остановки производства и сокращений», — посетовали в «Краснополянской косметике».

В Don’t Touch My Skin подчеркнули, что их компания не приобретает ингредиенты самостоятельно, однако имеет контрактное производство. Тем не менее, само производство работает с известными мировыми поставщиками компонентов — компаний BASF и Ajinomoto.

«У нас в данный момент запас упаковки чуть больше чем на год. А запаса сырья хватит на полгода примерно. Но мы рассматриваем разные сценарии. Могут ввести эмбарго на ввоз любых иностранных товаров, это еще более страшная вещь. Мы уже начали прорабатывать цепочку поставок из Китая, в том числе упаковки. По части сырья тоже можно попытаться наладить цепочку поставок через Армению, Турцию, Азербайджан или КНР. Некоторые производители очень важных для нас ингредиентов ушли из России, и это проблема, которая пока не решается. Также если введут эмбарго, то тут уже нужно будет решать вопрос так, что импортировать придется чисто турецкие, китайские или корейские компоненты», — заметили в компании.

Генеральный директор «Эмпти Спейс Лаб», а также представитель ARAVIA обратили внимание, что некоторые товары из их продукции можно сделать только на определенных компонентах. Например, бренд ARAVIA предназначена для применения в салонах красоты, а потому использует сырье и от ведущих мировых производителей.

«Увы, некоторым из них сейчас мы ищем замену в связи полной остановкой поставок. Какие-то позиции уйдут из ассортимента, какие-то появятся, но в любом случае останавливаться мы не собираемся», — заметили в ARAVIA.

«Что-то удалось заменить на российские аналоги, но это можно сделать далеко не всегда. Самые большие проблемы с "зелеными" компонентами. Некоторые уже невозможно купить на российском рынке. Сейчас еще ситуация не стабилизировалась, надеемся, что в течении пары месяцев сложится новая конфигурация рынка с новыми ценами, новой логистикой», — сказал генеральный директор «Эмпти Спейс Лаб» Сергей Андреев.

Основатель косметического бренда Tean Дмитрий Стофорандов заметил, что в их косметике также, как и у многих других, преимущественно использовались импортное сырье и упаковка. Но компания имеет большую базу поставщиков, а потому — более высокую маневренность.

«В последнее время активная работа ведётся в направлении перестройки логистических цепочек. Новых поставщиков тоже рассматриваем. Мы это делали и до кризиса, поскольку ориентированы на инновации и постоянно мониторим, тестируем и внедряем самые интересные и высокотехнологичные ингредиенты», — заверил он.

В свою очередь Олеся Мустаева заметила, что сложности с поставкой сырья есть, однако они не слишком критичны. «Проработаны пути решения. Сейчас мы в процессе их реализации», — констатировала она.

Экспансионистские планы есть у многих

Несмотря на очевидные трудности, российские бренды будут продолжать расширять свою присутствие. В Don’t Touch My Skin заметили, что, по их оценке, уход некоторых западных компаний не создал пустоту на рынке. Тем не менее бренд продолжит свое развитие и запуск новых продуктов. Однако планы по завоеванию западных покупателей пока компанией приостановлены.

Генеральный директор «Эмпти Спейс Лаб» обратил внимание, что серьезными конкурентами для отечественных брендов могут стать производители из Юго-Восточной Азии, которые также запланировали увеличить свою долю на рынке России.

«Также есть инерция поведения покупателей, многие пока относятся к российским продуктам с предубеждением. И наконец есть проблема с компонентами. Но мы планируем использовать ситуацию для более агрессивного продвижения», — добавил он.

К слову, конкурентами российским брендам могут стать и белорусские компании, спрос на продукцию которых также растет. Белорусская «Эксклюзивкосметик-М» подтвердила корреспонденту «Эксперта» рост числа заказов из России. Компания планирует расширить присутствие в РФ, чему сопутствует отсутствие логистических трудностей.

С другой стороны, у ряда брендов из России есть свои преимущества — это высокая узнаваемость на родине и частично локальное производство.

Например, представители «Краснополянской косметики» заметили, что большим подспорьем для них может стать изготовление собственных ингредиентов, а также наличие органической фермы.

«Активно занимаемся разработками новых линеек, например, высадили у себя на ферме кактус опунцию и будем делать целую антивозрастную линейку на его основе. Еще в прошлом году посадили алоэ вера, поэтому это еще одна точка развития для нас. Сейчас мы выходим на рынок ОАЭ, это новый для нас опыт», — признались в компании.

ARAVIA заметила, что уже сейчас товары этого бренда представлены почти в каждой крупной торговой сети, аптеках, маркетплейсах. Более того, компания заинтересована в развитии экспортного направления, что позволит ей привлечь еще больше покупателей и сбалансировать спрос.

«Сейчас мы продвигаемся в странах ближайшего зарубежья: в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Армении. В Минске у нас есть даже собственный учебный центр, входящий в нашу сеть. В странах дальнего зарубежья можно купить нашу продукцию как на Amazon, Ebay, так и напрямую через специальный сайт, который мы создали для экспортного направления», —поделились представители компании.

Увеличение узнаваемости и популярности российской косметики за рубежом входит и в планы бренда Teana. Дмитрий Стофорандов заметил, что компания активно работает на экспорт и планирует продолжать данный процесс, адаптируясь под изменения рынка.

«В Юго-Восточной Азии, например, Teana уже давно один из самых востребованных российских косметических брендов. Налаживаем дальнейшие партнерские связи», — заключил он.