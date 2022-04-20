Личный кабинет пользователя на инвестиционном портале Москвы стал удобнее — власти столицы

Власти Москвы рассказали о новых функциях личного кабинета для пользователей инвестиционного портала столицы. Теперь его можно изменять под свои запросы, отслеживая статусы обращений и текущих процессов. Об этом 18 апреля рассказал Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Регистрация на сайте investmoscow.ru открывает доступ к 30 онлайн-сервисам и упрощает взаимодействие между инвесторами и городом, помогает пользоваться мерами городской господдержки. На данный момент на нем зарегистрировано более 68 тыс. учетных записей.

«Мы обновили интерфейс кабинета, сделали его более удобным и адаптивным: пользователь может настраивать его по своим потребностям, вовремя узнавать о значимых событиях в рамках сделок с городской недвижимостью, отслеживать статусы по актуальным мероприятиям, своим обращениям и заявкам на предоставление услуг, а также получать обратную связь по всем вопросам, связанным с инвестдеятельностью в городе», — сообщил Владислав Овчинский.

Сейчас главная страница личного кабинета представляет собой дашборд, который можно настроить самостоятельно, добавив необходимые элементы. Например, заявки на участие в городских аукционах, обращения на линию прямых обращений или через сервис «Московский инвестор». А на главной странице портала появилось меню с более простой навигацией по основным разделам личного кабинета.

Изменения затронули как структуру, так и функциональность личного кабинета. Если раньше в нем был представлен список электронных сервисов, то сейчас все опции доступны в виде интерактивных виджетов, пояснил Эдуард Лысенко, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий столицы. «По сути, личный кабинет стал персональным инструментом управления бизнесом: предприниматель может на единой странице и в удобном формате узнать всю важную и актуальную для него информацию, в том числе статусы по торгам и направленным заявлениям. Кроме того, виджеты можно настроить под себя, чтобы важные сервисы были всегда под рукой. Таким образом, мы сделали личный кабинет по-настоящему интерактивным и полезным для пользователей», — уточнил он.

В отдельном разделе личного кабинета теперь собрана вся информация о торгах городской недвижимостью. Во вкладке «Мои торги» предприниматели могут отслеживать заявки, поданные на ознакомление с конкурсной документацией и осмотр объектов, увидеть текущие статусы по лотам, добавленным в «Избранное» или сравнить их между собой. В нем также содержится информация о торгах, в которых инвестор принимает участие, и документы по уже совершенным сделкам.

Заявки пользователей собраны в едином разделе, где их можно отфильтровать по направлению или текущему статусу. Отметим, что через портал можно направить заявку на получение статуса инвестиционного приоритетного проекта, дающего право на льготы, а также на получение субсидии или займа.

Регистрация на сайте упрощает инвесторам взаимодействие с властями города. Так, на инвестпортале действует линия прямых обращений, а сервис «Московский инвестор» позволяет в режиме одного окна отправлять в правительство столицы предложения по улучшению инвестиционного климата. Все сообщения будут сохраняться в новом разделе «Мои обращения». Здесь же появятся ответы, и пользователь сможет не только ознакомиться с ними, но и оценить качество предоставленной услуги. Если же ответ на сообщение в «Московском инвесторе» не поможет решить проблему, то можно отправить ее на повторное рассмотрение в Штаб по защите бизнеса.

Существенно доработан и календарь инвестора: в него стали подгружаться значимые даты из всех разделов личного кабинета. В их числе, даты проведения торгов, завершения приема заявок по торгам, роуд-шоу, онлайн-консультаций. Все события можно посмотреть в разрезе недели или одного отдельного дня.

Еще одним нововведением стал одноименный раздел, в котором будет сохраняться информация о торгах, добавленных пользователем в «Избранное».

«Московский инвестпортал создан восемь лет назад. Все это время он остается одним из востребованных ресурсов для предпринимателей, где зафиксированоуже более 16 миллионов посещений, отметил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. Он уточнил, что личный кабинет investmoscow.ru доступен и для мобильного приложения. Установив его на смартфон, нужно авторизоваться под своей учетной записью или пройти регистрацию и получить круглосуточный доступ к онлайн-сервисам.