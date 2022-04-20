МИД: Россия не будет вводить визовые ограничения для граждан Украины

Москва не планирует вводить какие-либо визовые ограничения для граждан Украины. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Нет, у нас нет таких планов», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат отметил также, что Москва не намерена «бороться с гражданами европейских стран».

«Пусть приезжают, если все это в рамках действующего российского законодательства и этих людей нет в списках тех, кому запрещен въезд на территорию РФ», - продолжил Иванов.

ТАСС напоминает, что ранее стало известно, об ужесточении властями Великобритании требований для выдачи виз украинским беженцам из соображений нацбезопасности. В рамках программы «Дома для Украины» было выдано только 2,7 тысячи виз, хотя всего было получено 28,3 тысячи прошений.