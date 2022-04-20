На докапитализацию «Аэрофлота» из ФНБ могут выделить свыше 100 млрд рублей

Власти РФ могут выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на докапитализацию компании «Аэрофлот» около 107 млрд рублей.

Такой шаг рассматривается в рамках подготовки очередного правительственного пакета мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, пишет «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Уточняется, что дополнительные акции планируется разместить по открытой подписке, при этом доля государства в «Аэрофлоте», которая в настоящий момент составляет 57,34%, не должна сократиться по итогам допэмиссии.

Еще около 57 млрд рублей предлагается выделить из ФНБ на выкуп государством долей других российских перевозчиков, кроме тех, что входят в группу «Аэрофлот», рассказал собеседник агентства. Вырученные средства они смогут направить на погашение долгов.

О том, что в правительстве обсуждают допэмиссию «Аэрофлота», ранее сообщало издание РБК. В Минфине между тем заявили, что вопрос обсуждается, однако «решение пока не принято».

В конце марта президент России Владимир Путин озвучил пакет мер по поддержке авиационной отрасли, который включает выделение субсидии на 100 млрд рублей. Президент прямо указал на то, что российские авиаперевозчики и авиастроители в числе первых ощутили последствия неадекватных санкционных решений западных стран. При этом он призвал в текущих сложностях видеть возможности для придания развитию отрасли нового импульса. «Прежде всего нужно поддержать наши авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую, ритмичную работу, занятость специалистов, обеспечить доступность авиационных перевозок для граждан России», — подчеркнул Владимир Путин.