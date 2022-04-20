Нефть пытается отыграть пятипроцентный обвал

Начало недели для рынка нефти оказалось не радужным. Только во вторник, 19 апреля, стоимость сырья обвалилась в среднем на 5%. Причинами распродаж стали ухудшение прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда (МВФ) и продолжающееся распространение коронавируса в Китае, которое может продолжить оказывать давление на сырьевой спрос в одной из крупнейших мировых экономик.

Finmarket, в частности, сообщает, что МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до 3,6% по сравнению с январской оценкой в 4,4%, а на 2023 год — до 3,6% с 3,8%. Ухудшение прогнозов связано с военной спецоперацией РФ на Украине и с более затяжной, чем ожидалось ранее, высокой инфляцией. В результате июньские фьючерсы на Brent упали на 5,23%, до 107,24 доллара за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май понизилась на 5,5%, до 102,37 доллара.

Статья по теме: Нефть уничтожает усилия Байдена

Утром в среду сырье пытается восстановить позиции. Трейдеры анализируют данные о недельном изменении топливных резервов в США, предоставленные Американским институтом нефти (API), и ждут публикации официальных данных о запасах Министерством энергетики США сегодня вечером.

В целом нефть чувствует себя хорошо

Начало недели действительно выдалось для нефти не совсем удачным, подтверждает сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По его словам, вчерашнее падение цен до 108,5 доллара за баррель Brent — самое сильное с 31 марта. Причиной послужило ухудшение прогнозов МВФ по росту мировой экономики, а также замедление китайской экономики на фоне новых вспышек пандемии, которые привели к полному локдауну в некоторых городах и остановке производства, в частности, в Шанхае.

Сегодня нефть постепенно отыгрывает вчерашнее падение, давая ясно понять, что такая коррекция больше отражает страхи трейдеров, чем реальное положение дел, говорит аналитик. К этому моменту котировки уже набрали около процента и подбираются к 110 долларам за баррель, где проходит 20-дневная скользящая средняя. При ее пересечении вверх восходящий тренд в ближайшие дни с большой вероятностью будет продолжаться, даже несмотря на высвобождение запасов в США и снижение экономической активности в Китае — эти два фактора сейчас давят на котировки сильнее остальных.

Статья по теме: Нефтетрейдеры начали реагировать на рыночные сигналы своеобразно

В целом, отмечает Переславский, технически нефть все равно чувствует себя очень хорошо и причиной для того, чтобы уйти ниже важной точки в 105 долларов за баррель, может стать только какое-то макроэкономическое фундаментальное потрясение. Но до конца недели куда более вероятны два других сценария — это некоторая пауза в росте и консолидация в районе 110 долларов на ожидании отчетов крупнейших мировых компаний, либо обратный отскок к 115 долларам за баррель в рамках технического растущего тренда и постепенного смягчения ограничений в Китае.

Растущий тренд выдержит проверку на прочность

На прошедшей неделе волатильность цен на рынке понизилась — в связи с короткой рабочей неделей по поводу празднования Пасхи в католической традиции, — хотя уровень цен оставался высоким, напоминает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Стоимость сорта Brent вырастала выше 114 долларов, после чего снизилась до 108 за баррель, цены на сорт WTI поднимались до 108 долларов, после чего понизились до 103.

Основным фактором, способствовавшим снижению цен, было продолжение локдаунов в Китае, снижающее потребление и понизившее импорт нефти в марте на 14% г/г. При этом происходило снижение импорта по всем направлениям. Дисконты на поставку российской нефти находились в районе 37 долларов за баррель, что также оказывало давление на общий уровень цен. Экспортные поставки постепенно стабилизируются, но изменение потоков и отказ части поставщиков от закупок негативно отражаются на добыче.

Поддержку рынку в прошедший период оказали перебои поставок из Ливии, добавляет Лукичева. Там вновь обострилась политическая борьба, что привело к остановке отгрузок из порта. Запасы же нефти в США, по данным API, на прошлой неделе упали (-4,5 млн баррелей) на фоне выпуска нефти из резервов. Сегодня выйдут данные по запасам от EIA. Предварительно ожидается рост запасов на 2,5 млн баррелей. Страны ОПЕК продолжали подтверждать, что заменить выбывающие объёмы российского экспорта возможности не имеют, но Ирак анонсировал увеличение добычи выше установленной квоты. Очередное заседание ОПЕК и ОПЕК+ назначено на 5 мая.

В такой ситуации, полагает аналитик, устойчивость растущего тренда продолжит тестироваться на прочность, но пока можно ожидать сохранения динамики цен возле текущего уровня. Поддержку рынку оказывают приближение автомобильного сезона в Северном полушарии, низкий уровень запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР, а также приближение очередного активного сезона ураганов в Атлантике.