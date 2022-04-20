Nasdaq: обвал за закрытыми дверями

Вторник начинался и заканчивался многолетними максимумами доходности казначейских облигаций – рынок закладывает в котировки все более высокие темпы подъема ставки ФРС. «Нарастают спекуляции о том, что Федрезерв будет стремиться увеличить скорость ужесточения денежно-кредитной политики, — пояснил Reuters аналитик Equiti Capital Дэвид Мэдден. – И доходность облигаций США быстро растет».

С утра у US 10 Year Treasury она впервые с декабря 2018 года превысила 2,94%, а вечером – 2,96%. Но в промежутке доходность снижалась, дав возможность уходившим с утра в «красную зону» индексам продемонстрировать довольно яркий, хотя для «медвежьих» рынков и вполне естественный подъем.

Статья по теме: Сырье придавило американские акции

Dow Jones Industrial Average по итогам дня прибавил 1,45%, S&P 500 – 1,61%, а Nasdaq Composite – 2,15%. «Мы просто получили небольшой отскок после тяжелой пары недель», - прокомментировал AP эти цифры старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management Билл Норти. Две предыдущие недели основные фондовые индексы США, действительно, закрывали в минус.

Подскоку во вторник помогло падение нефти на 5% после того, как МВФ объявил о сокращении прогноза глобального экономического роста почти на процентный пункт. К тому же на опасениях падения спроса заметно подешевело и другое сырье, немного снизив опасения относительно инфляции и связанного с ней ускорения подъема ставки.

Статья по теме: Инвесторы побежали из акций США

Этот процесс поддержало и укрепление доллара, достигшего максимума с мая 2002 года по отношению к японской валюте (128,91 иен). Индекс доллара впервые с марта 2020 года достиг 101,03 пункта.

Сезон отчетности также во вторник поработал на «быков». По данным Refinitiv, из 49 компаний в S&P 500, уже отчитавшихся о квартальной прибыли, около 80% превысили оценки аналитиков. И хотя во многом это было связано с тем, что прогнозы были довольно низки, оптимисты не могли не высказаться.

«Сезон отчетности за первый квартал в США, который продолжается на этой неделе, выглядит положительно, и мы прогнозируем рост прибыли на акцию на 10% в 2022 году в целом и на 7% в 2023-м, — говорил Bloomberg главный инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. – На этом фоне инвесторы должны искать долгосрочную ценность в акциях. Периоды повышенной рыночной волатильности и неопределенности зачастую могут создавать привлекательные долгосрочные точки входа».

Отрицательные новости сезона отчетности стали известны позднее. А до этого инвесторы успели поискать точки входа в перспективные бизнесы. Так, они скупали акции компаний, занимающихся потоковым вещанием (стримингом) – порой, правда, это больше напоминало не инвестиции, а закрытие «шортов». Акции Roku взлетели на 8,22%, Disney и Netflix выросли на 3,2%, Spotify – на 2,22%, а Warner Bros. Discovery – на 1,37%, Paramount Global – на 0,86%.

Это был не день стриминга

Сразу после окончания основной торговой сессии отчитывалась Netflix – и ей удалось по-настоящему разочаровать публику. Впервые более чем за десятилетие она сообщила о снижении числа платных пользователей.

В I квартале у нее стало на 200 тыс. подписчиков меньше, хотя на рынке ждали увеличения на 2,73 млн. Более того, компания ожидает снижения и во втором квартале – уже на 2 млн. При этом Netflix сообщила, что приостановка работы в России привела к потере 700 тыс. абонентов. Если бы не это, заявила она, то в I квартале у нее прибавилось бы 500 тыс. клиентов.

После этого котировки Netflix уже не могло спасти то, что прибыль на акцию составила $3,53 против ожидавшихся, согласно опросу Refinitiv, $2,89 (обе цифры, впрочем, ниже прошлогодних результатов). Акции рухнули более чем на 25%, утянув за собой и бумаги конкурентов. Roku потеряла на постмаркете более 6%, Paramount Global – почти 6%, Disney и Spotify – примерно по 5%, а Warner Bros. Discovery – около 4%.

Netflix к подобному, впрочем, не привыкать: впечатленные успехами 2020 года инвесторы уже не раз, разочаровавшись, пересматривали перспективы компании. От максимума 2021 года ее акции потеряли уже более 60%, а с начала года – свыше 50%. Предыдущий крупный обвал пришелся как раз на предыдущий сезон отчетности.

Во времена локдаунов Netflix была среди победителей, но бизнес пошел на спад, когда люди стали возвращаться к более привычной деятельности вне дома. Стремясь продолжать увеличивать долю рынка, она нарастила расходы на контент. Но для этого ей пришлось поднять цены и на свои услуги. Во вторник компания заявила, что хотя эти изменения и помогли увеличить выручку, они частично ответственны за потерю 600 тыс. подписчиков в США и Канаде.

Netflix сослалась еще и на растущую конкуренцию со стороны потокового вещания традиционных развлекательных компаний, а также на безудержный обмен паролями платных подписок. По ее оценкам, в дополнение к 222 млн домохозяйств с платным доступом есть еще более 100 млн, использующих учетные записи совместно с ними. Теперь она попытается заставить их платить.

Как бы то ни было, темпы роста компании быстро падают, а с ними и ее акции, оценка которых строилась на развеивающихся ныне блестящих перспективах. И это проблема не только Netflix, но и многих других звезд пандемии (отнюдь не одних лишь стриминговых компаний), бизнес-модель которых прекрасно подошла для карантина. То, что для большой части населения Земли выглядит возвращением к нормальной жизни после кризиса, для них оказалось его началом и концом недолгого «золотого века».