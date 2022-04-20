Официальные курсы доллара и евро понижены еще на 2 рубля

Банк России установил на 21 апреля официальный курс доллара на уровне 77,0809 рубля, курс евро — на уровне 83,2705 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

По сравнению с официальным курсом, определенным на 20 апреля, курс доллара понижен на 1,95 рубля (с 79,0287), евро — на 2,7 рубля (с 85,9674).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 4 867,20 руб./грамм (с 4 988,28 рублей); на серебро ― до 64,22 руб./грамм (с 65,18); на палладий ― до 5 843,61 руб./грамм (с 6 049,72). На платину учетные цены повышены до 2 505,47 руб./грамм (с 2 482,39).

По статистике, представленной на сайте ЦБ, курс доллара постепенно снижается с 11 марта, когда он находился на уровне в 120 рублей. Курс евро в тот день составлял 133 рубля. Учетные цены на золото 11 марта были определены в 7 731,42 руб./грамм, на серебро ― в 101,30руб./грамм, на платину ― в 4 164,40 руб./грамм, на палладий ― в 11 366,94 руб./грамм.

Ранее «Эксперт» писал, что рубль сегодня — одна из немногих мировых валют, в очень высокой степени обеспеченная золотом. От стоимости золота во многом будет зависеть и дальнейший курс рубля. Аналитики видят все предпосылки для роста золотых котировок. Реально доступный объем резервов России составляет сегодня порядка $300 млрд. И получается, что доля золота в них превышает 40%. Многие ли страны могут похвастаться таким высоким уровнем обеспечения своей национальной валюты золотом?

