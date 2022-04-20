Дмитрий Песков: Россия передала Украине проект документа

Россия передала Украине проект документа с четкими формулировками и ожидает ответа, Сообщает ТАСС со ссылкой на слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ.

«Президент сказал, — напомнил пресс-секретарь Владиимра Путина журналистам, — что украинская сторона постоянно отходит от ранее данных договоренностей, отходит от своих слов. Это имеет очень плохие последствия с точки зрения эффективности переговоров», - заявил представитель Кремля. Он добавил, что «мяч на украинской стороне, мы ждем ответа».

«Мы неоднократно говорили, что динамика работы украинской стороны оставляет желать лучшего, поэтому украинцы не проявляют большой склонности к активизации переговорного процесса», - продолжил Песков.

Комментируя заявление посла Израиля в Москве Александра Бен Цви о готовности Иерусалима принять возможную встречу Путина и Зеленского, Дмитрий Песков, что израильская сторона «уже не в первый раз сигнализирует о своей готовности принять такую встречу».