Под Воронежем построят крупный курортный комплекс за восемь миллиардов рублей

В Воронежской области к 2025 году собираются открыть курортный комплекс, рассчитанный на 1300 человек.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, «Емань SPA Resort» планируют разместить на берегу реки Дон, на особо охраняемой природной территории «Кривоборье» в поселке Емань Рамонского района. Комплекс будет включать домики для отдыха, аквапарк, а также зоны для курортного лечения и рыбалки.

Реализовать проект намерено ООО «Ямань Резорт». Сообщается, что инвестиции в создание комплекса составят до 8 млрд рублей. Строительство софинансирует АО «Корпорация Туризм. РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Накануне, 19 апреля, гендиректор компании «Ямань Резорт» Владислав Курносов представил проект губернатору Воронежской области Александру Гусеву, который поддержал идею строительства нового объекта в Емани. «Во-первых, если проект состоится, важно, чтобы были соблюдены все нормативы застройки — с бережным отношением к природе. Во-вторых, в ближайшие годы число тех, кто предпочтет местный качественный курорт зарубежному будет расти. В облправительстве будут внимательно следить за развитием проекта, оказывая ему поддержку в рамках имеющихся полномочий», — подчеркнул глава региона.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ямань Резорт» зарегистрировано в Воронеже в 2020 году. Основное направление компании — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

В начале весны для инвесторов, которые строят, а также предоставляют в аренду и управление туристические объекты в России, ввели нулевую ставку НДС, которая будет действовать пять лет с момента ввода объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции. Предполагается, что мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития в нынешних условиях, при которых прогнозируется значительное превышение спроса над предложением на отдых в России.

По данным Ростуризма, рост внутреннего турпотока в этом году может составить от 4% до 30% в зависимости от региона. Согласно прогнозу агентства, суммарно с мая по сентябрь в России может отдохнуть 31 млн человек, тем самым превысив показатели допандемийного 2019 года. В конце марта в объединении туроператоров «Турпомощь» сообщили, что предварительных бронирований туров по городам России на летний сезон примерно в три раза больше, чем в в тот же период 2021 года. Повышенный спрос на отдых в санаториях почти во всех регионах страны зафиксировал Российский союз туриндустрии (РСТ). Лидером бронирований остается Краснодарский край (в первую очередь, Сочи), затем идут Ставропольский край, Санкт-Петербург и Крым.