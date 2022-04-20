Поддержка и перспективы метизной отрасли

Развитие рынка крепежных изделий – актуальный вопрос не только для строительного сектора, но и для самих производителей. Свой комментарий в дискуссии о перспективах и государственной поддержке отрасли дали специалисты НЛМК-Сорт – ведущего производителя крепежа в Свердловской области.

Вопрос локализации базовых товаров остро стоит в отношении крепежных изделий из металла. Если в производстве гвоздей российские компании занимают доминирующее положение и закрывают около 80% спроса, то саморезы, а их в нашей стране потребляется почти в два раза больше, - на 85% импортные.

По итогам 2021 года потребление саморезов в России составило около 160 тыс. тонн (гвоздей - 90 тыс. тонн), из них российских – всего 18 тыс. тонн. При относительно невысоких инвестициях в производство и при наличии достаточного сырья (проволоки) предприниматели не идут в этот сегмент из-за высокой конкуренции со стороны дешевого и некачественного импорта.

Что было предпринято для структурных изменений в данной сфере?

Для устранения несправедливой торговой практики и демпинга со стороны импортеров металлурги обращались в Евразийскую экономическую комиссию, но оснований для возбуждения расследований там не смогли обнаружить.

Чтобы вытеснить некачественную продукцию с рынка, в РФ есть инструмент в виде обязательной сертификации продукции. До настоящего времени саморезы так и не были включены в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, несмотря на соответствующие запросы со стороны российских металлургов.

Выглядит так, что кому-то выгодно оставить на рынке некачественный импорт. У отечественных производителей большой потенциал – собственное сырье, обновленный парк оборудования, лаборатории для проверки качества. Но реализовать его в полной мере можно только при внимании государства к этой проблеме.