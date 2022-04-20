Предпринимателям одобрили почти 90% заявок о реструктуризации кредитов

Банки одобряют почти 90% обращений субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) о реструктуризации кредитов. В марте были реструктурированы 25,4 тыс. таких кредитов на общую сумму 268,1 млрд рублей. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече с представителями «ОПОРЫ России», «Деловой России» и Торгово-промышленной палаты РФ, сообщает пресс-служба ЦБ.

«По данным опроса банков, за март предприниматели направили 43,9 тыс. обращений за реструктуризацией кредитов, в том числе 30,1 тыс. требований о кредитных каникулах. Банки одобряют почти 90% обращений, и за месяц фактически уже проведено 25,4 тыс. реструктуризаций кредитов субъектов МСП на 268,1 млрд рублей», — заявила Набиуллина.

На встрече, помимо кредитной поддержки МСП, обсуждались смягчение валютного контроля для экспортеров и импортеров, переход на транзакции в национальных валютах во внешнеэкономических контрактах и снижение издержек на прием безналичной оплаты.

В пресс-службе ЦБ подчеркнули, что участники встречи отметили востребованность программы оборотного кредитования Банка России, которая позволяет не только взять льготный кредит, но и рефинансировать ранее полученный под плавающую ставку, и предложили ряд идей по ее развитию. По данным регулятора на 18 апреля, банки выбрали почти половину лимита этой программы (165 млрд из 340 млрд рублей).

Ранее «Эксперт» писал, что в России начали действовать три программы льготного кредитования предпринимателей, ставки по которым не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка. Первая совместная с ЦБ РФ программа — «ПСК Антикризисная». Она предусматривает кредитование и рефинансирование предпринимателей на оборотные и инвестиционные цели по ставке до 8,5% годовых. Вторая — «ПСК Инвестиционная». По ней можно получить кредиты по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для малого и микробизнеса — до 15%. Третья программа — «ПСК «Оборотная». По ее условиям, банки будут работать напрямую с ЦБ. Лимит программы — 340 млрд рублей, ставки: до 13,5% — для среднего бизнеса, до 15% — для малых и микропредприятий.

