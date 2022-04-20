Путин указал на необходимость стимулировать внутренний спрос на металлургию

Внутренний спрос на металлургическую продукцию в России необходимо стимулировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как пишет ТАСС, глава государства указал на важность внутреннего спроса в целом. «Его нужно поддержать и стимулировать, прежде всего за счет увеличения объемов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счет широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция», — сказал Путин в ходе совещания по ситуации в металлургической отрасли.

Он подчеркнул, что для поддержки спроса на российский металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики. «Прошу сегодня отдельно остановиться на этой теме», — заключил президент.

Как ранее писал «Эксперт», санкции, введенные Евросоюзом в отношении российской экономики, отразились и на металлургах. Теперь их продукция не может реализовываться на рынках Европы и, вероятно, будет предложена альтернативным покупателям. Отечественные металлургические компании ищут альтернативу европейским покупателям своей продукции на азиатских рынках, но сталкиваются с логистическими проблемами. Одним из крупнейших поставщиков продукции в Европу являлась «Северсталь». Однако после введения санкций в отношении Алексея Мордашова компания сообщила, что прекращает отгрузку и переориентирует продукцию на иные рынки.