Рекорды доллара бьют по США

Во вторник доходность десятилетних U.S. Treasury достигла нового максимума с декабря 2018 года (2,93%), а тридцатилетних — впервые за три года превысила 3%. Распродажа казначейских облигаций США идет давно, но в последние недели на фоне данных о рекордной инфляции и «ястребиных» заявлений чиновников ФРС она ускорилась. Непосредственной же причиной вторничного взлета доходностей стал президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Накануне он не исключил повышения ставки на 75 б. п. на одном из заседаний и заявил, что до конца года та должна выйти на уровень 3,5%.

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Следствием этого стал рост курса американской валюты до новых многолетних максимумов. Индекс доллара (курс к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) достиг 101,03 пункта. Это уровень марта 2020 года, когда рынки находились в нокдауне из-за начала пандемии.

Самый сильный удар был нанесен по японской валюте, упавшей до 128,91 иен за доллар — это минимум с мая 2002 года. Для нее вообще в последнее время настали плохие времена — с начала марта она потеряла уже 12%, причем в апреле падение ускорилось. Как отмечает Bloomberg, показанная ею 13-дневная серия падений стала рекордной за 50 лет. Но и причина этого выглядит вполне фундаментально: ФРС намерен быстро поднимать ставку, а Банк Японии — удерживать ее на отрицательном уровне. На этот растущий разрыв и реагирует рынок.

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Недавно глава Банка Японии Харухико Курода заявлял, что его мнение о позитивности слабой иены для экономики в целом не изменилось. Действительно, это помогает экспорту. Но есть и нарастающие проблемы, связанные с подорожанием импорта и ростом затрат предприятий, бьющих по прибыли.

Пару недель назад бывший замминистра финансов Эйсуке Сакакибара говорил, что власти будут «встревожены», если курс иены упадет ниже 130 за доллар. Это случилось раньше. Министр финансов Японии Шуничи Судзуки во вторник заявил, что ущерб для экономики от ослабления валюты в настоящее время больше, чем выгоды от него.

«Растут слухи об интервенциях на валютном рынке для спасения иены, хотя это кажется маловероятным», — цитирует CNBC старшего аналитика форекс-брокера XM Мариоса Хаджикириакоса. В прошлый раз Япония выходила на валютный рынок с целью повлиять на курс, действительно, очень давно — в 1998 году.

Для США эта ситуация выглядит зеркально, но и здесь дальнейшее укрепление доллара сулит больше проблем, чем выгод. Импортируемые товары в моменте становятся дешевле, но только решающего влияния на инфляцию это не оказывает.

Во вторник на фоне укрепления доллара котировки многих commodities в этой валюте, действительно, снизились. Но это лишь эпизод. Укрепление доллара идет уже давно, и все же буквально в понедельник сырьевой индекс Bloomberg commodity spot переписал исторический максимум. Масштабы колебаний цен на сырье таковы, что рост курса доллара здесь изменит немногое.

И по меньшей мере, на часть причин подорожания товаров — санкции и разрыв цепочек поставок — ни валютная, ни денежно-кредитная политика США не влияют. Так что подъем цен вполне может продолжиться и в долларовом выражении. А вот на американский экспорт эта ситуация будет давить, приближая рецессию.

Но в текущей ситуации (инфляция уже 8,5%, а ставка все еще 0,25-0,5%) «мягкая посадка» экономики и без того маловероятна. Во вторник это признало даже поддерживаемое государством крупнейшее ипотечное агентство США Fannie Mae. Bloomberg цитировало его главного экономиста Дуга Дункана, отметившего, что исторически для успешной «мягкой посадки» требовалось упреждающее ужесточение денежно-кредитной политики.

Так что агентство обновило прогноз на 2023 год, включив в него рецессию. Дуг Дункан при этом сделал реверанс, отметив, что та будет «умеренной». «Мы не ожидаем, что она будет аналогична по масштабам или продолжительности рецессии 2008 года», — уточнил он. Вот только в начале 2007 года Fannie Mae тоже не предсказывало, что США станут эпицентром мирового финансового кризиса.