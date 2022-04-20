Российская премьера «Истории гражданской войны» откроет перезапуск футуроспективы «Киноглаз. Киноки. Вертов» в рамках КАРО.Арт

Другие культовые фильмы футуроспективы Вертова покажут с 22 по 29 апреля в московских кинотеатрах сети. В 2021 году проект КАРО.Арт запустил беспрецедентную серию кинопоказов фильмов Дзиги Вертова. Крупнейшее собрание кинолент великого советского авангардиста Дзиги Вертова и мастеров его документальной школы было впервые показано в России и мире, за время футуроспективы фильмы посмотрели более 1000 зрителей. В год столетия фильма «История гражданской войны» футуроспективу решено провести вновь, а найденный и отреставрированный шедевр озаглавит новую страницу в изучении творчества культового советского документалиста. Российским зрителям первыми повезет увидеть отреставрированный фильм, озвученный дуэтом виртуозов The Anvil Orchestra, в рамках футуроспективы 22 апреля. А после показа состоится его обсуждение с вернувшим фильм к жизни историком кино Николаем Изволовым и Сергеем Соловьевым, кандидатом философских наук, главным специалистом Российского государственного архива социально-политической истории, ведущим научным сотрудником факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова и ведущим программы «Наблюдатель» на телеканале «Культура».

Показы цикла состоятся при поддержке Музея кино, Госфильмофонда России и Российского государственного архива кинофотодокументов. Большая часть копий фильмов была любезно предоставлена Госфильмофондом России.

Манифесты «киноков» навсегда перевернули принципы построения документальных картин и установили правила фиксации «правды жизни» – чистого кино без примеси других искусств. В программу футуроспективы «Киноглаз. Киноки. Вертов» войдет 12 немых и звуковых картин, среди которых «Человек с киноаппаратом», «Москва», «Весной» и великая «Годовщина революции», до определенного момента считавшаяся утерянной. «История гражданской войны», ставшая центром футуроспективы 2022 года, была снята Вертовым в самом начале карьеры. Он фиксировал события гражданской войны в России в 1918-1922 годах, оставляя на кинопленке ключевых участников исторического процесса, таких, как Лев Троцкий. Эпическая картина была показана лишь однажды, на закрытом показе Коминтерна в Москве в июне 1921 года. Лишь спустя 100 лет после создания фильм мистическим образом был найден и внимательно восстановлен историком кино Николаем Изволовым. «История гражданской войны» считается выдающимся примером киноискусства и краеугольной работой молодого Вертова, формулирующего для себя принципы кино-правды. В рамках проекта покажут и выпуски знаменитого одноименного журнала. Каждый из них представляет очевидную ценность для киноведения и истории. Например, в «Кино-правду №13» Дзиги Вертова включены интертитры работы художника Александра Родченко. Дуэт двух икон советского авангарда представляет огромный интерес и область для исследований для всех историков искусства. «Кино-правда №19» содержит удивительную подсказку о скорости своей демонстрации в заглавных титрах. Фильм будет показан в оригинальном темпоритме.