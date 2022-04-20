«Ростех» поставит поликлиникам Якутии аппараты для проверки зрения

Предприятие холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») направит офтальмологическое оборудование собственного лечебным учреждениям Якутии.

Продукция, изготовленная Загорским оптико-механическим заводом (ЗОМЗ) будет проходить через региональную дилерскую сеть, сообщается на сайте госкорпорации. «В номенклатуру войдут щелевые лампы серии SL-P, предназначенные для биомикроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза; налобные и ручные офтальмоскопы, применяемые в диагностике глазного яблока; набор пробных очковых линз и другие медицинские приборы», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что будут проведены мероприятия по продвижению продукции ЗОМЗ и повышению узнаваемости бренда в регионе.

«В рамках работы по развитию географии поставок мы осваиваем новый регион — Якутию. Здесь будет представлена линейка медтехники, которая поможет врачебному сообществу в оценке динамики заболевания и эффективности проводимого лечения», — приводятся слова временного гендиректора ЗОМЗ Константина Перцева.

Ранее «Эксперт» писал о том, что холдинг «Швабе» и Фонд научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа заключили соглашение о создании Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. В состав объекта площадью пять тысяч квадратных метров войдут лаборатории для исследований в области регенеративной медицины и молекулярной генетики. «В лабораториях центра будут созданы условия для медицинских исследований в области замещения утраченных органов, проведения опытов по выращиванию живых тканей в целях трансплантации, работ по созданию и тестированию фармакологических препаратов для лечения нейро-дегенеративных заболеваний у взрослых и детей», — говорится в сообщении госкорпорации.