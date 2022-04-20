Рубль продолжает уверенно дорожать, акции — дешеветь

Картина на российском рынке акций складывается все более негативная. Вчера Индекс Мосбиржи в середине торгов падал более чем на 5%, но к концу дня потери сократились до 1%. Обычно, когда во второй половине дня выкупается такой большой объем просадки, следующее утро начинается с уверенного роста.

Но сейчас многие прежние неписанные правила не работают. Сегодня день начался с жирной красной свечки, после чего распродажи акций продолжились. К 11:30 мск. Индекс Мосбиржи снизился на 1,4%. Никакого нового политического негатива не появилось — падение вызвано общей слабостью рынка и техническим фактором.

Из высоколиквидных акций наибольшие потери несет «Лукойл» (-3,3%), и это несмотря на то, что нефть после вчерашнего 5-процентного падения подрастает на 1,4% и стоит чуть менее $109 за баррель. Отсутствие сильного роста нефти сейчас можно оценивать как позитивный фактор, поскольку это свидетельствует о том, что крупные игроки, некоторые из которых имеют инсайдерскую информацию, не рассматривают всерьез возможность отказа Европы от закупок российской нефти.