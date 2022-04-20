Рубль продолжает уверенно дорожать, акции — дешеветь

Картина на российском рынке акций складывается все более негативная. Вчера Индекс Мосбиржи в середине торгов падал более чем на 5%, но к концу дня потери сократились до 1%. Обычно, когда во второй половине дня выкупается такой большой объем просадки, следующее утро начинается с уверенного роста.
Но сейчас многие прежние неписанные правила не работают. Сегодня день начался с жирной красной свечки, после чего распродажи акций продолжились. К 11:30 мск. Индекс Мосбиржи снизился на 1,4%. Никакого нового политического негатива не появилось — падение вызвано общей слабостью рынка и техническим фактором.
Из высоколиквидных акций наибольшие потери несет «Лукойл» (-3,3%), и это несмотря на то, что нефть после вчерашнего 5-процентного падения подрастает на 1,4% и стоит чуть менее $109 за баррель. Отсутствие сильного роста нефти сейчас можно оценивать как позитивный фактор, поскольку это свидетельствует о том, что крупные игроки, некоторые из которых имеют инсайдерскую информацию, не рассматривают всерьез возможность отказа Европы от закупок российской нефти.
Это же касается и газа, спотовые цены на который вчера в Европе упали до $950, а сегодня выросли до $1050 за тысячу кубометров. Отмечаемая волатильность нефти и газа не носит аномального для последнего времени характера.
Тем не менее, «Газпром» также торгуется в «красной» зоне. Котировки ушли под сильную техническую поддержку 220 руб. При закреплении ниже этого уровня не исключено ускорение падения акций компании на срабатывании стоп-заявок у инвесторов. При этом акции «Газпрома» почти все аналитики считают одной из самых фундаментально сильных бумаг на российском рынке.
Стратегической целью падения Индекса Мосбиржи является отметка 2000 пунктов, до которой осталось пройти около 12%. Промежуточная поддержка расположена в районе 2200 пунктов, и не исключено, что здесь «быки» попробуют перехватить инициативу.
Среди растущих сегодня бумаг стоит выделить одного из крупнейших мировых производителей титана — ВСМПО «Ависма» (+3,5%). И Европа, и США неоднократно говорили, что им будет сложно обойтись без российского титана. Амбициозные проекты российских властей по увеличению выпуска отечественных самолетов также повысят спрос на продукцию ВСМПО. Эту бумагу стоит покупать на просадках с инвестиционными целями.
Тем временем рубль продолжает плавное укрепление. За первые полтора часа торгов «россиянин» потяжелел на 0,6%. Торги проходят около отметки 78 руб. за доллар, которая не является какой-либо преградой для дальнейшего движения.
С сегодняшнего дня по решению Банка России несырьевые экспортеры могут осуществлять обязательную продажу 80% экспортной валютной выручки не в течение 3-х дней, а в течение 60 дней. Никакого влияния на курс рубля это не окажет, поскольку погоду на валютном рынке делают нефтегазовые компании и сталевары. Им на следующей неделе предстоит рассчитаться с бюджетом по налогам, и в преддверии этого рубль обычно растет.
Ближайшей целью укрепления российской валюты является район 75 руб. за доллар. Здесь возможно появление спекулятивного и инвестиционного спроса на американскую валюту.