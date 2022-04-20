Рубль все ближе к первой цели роста

Как мы и прогнозировали ранее, уход вчера пары доллар-рубль под отметку 79, которая ранее была технической поддержкой по паре, спровоцировал усиление роста российской валюты. Спекулянты, которые появились на рынке после обнуления введенной ЦБР 12-процентной дополнительной комиссии, стали прикрывать позиции на ослабление курса рубля. Экспортеры активизировали продажу валютной выручки, опасаясь, что на следующей неделе, когда им понадобятся рубли для выплаты налогов в бюджет, доллар будет стоить еще дешевле.
В районе 11:40 мск курс рубля резко ушел чуть ниже отметки 72 за доллар. Мгновенно эта просадка была выкуплена. Такие резкие движения чаще всего происходят, когда крупные игроки вводят в терминал ошибочные заявки: например, вместо продажи 100 контрактов вбрасывают в биржевой «стакан» 1 тыс. или даже 10 тыс. лотов по «рыночной цене». Не исключено также, что у какого-то крупного спекулянта сработала стоп-заявка, призванная ограничить убытки при движении цены актива не в его сторону.
Обычно такой нерыночный «задерг» котировок говорит о векторе настроя крупных участников торгов. В данном случае — на дальнейшее укрепление курса рубля.
Ближайшей целью роста его курса выступает район 75 рублей за доллар. В конце прошлого и начале нынешнего года диапазон 75-75,8 был сильной преградой для девальвации российской валюты, а теперь стал техническим сопротивлением. Здесь возможно торможение роста, поскольку спекулянты будут фиксировать прибыль, покупая доллар против рубля.
Однако фундаментально рубль продолжает выглядеть очень сильно, и без жестких мер со стороны Банка России по ограничению его укрепления способен уйти глубоко ниже 70 руб. за доллар.
В нынешней ситуации сильный рубль будет играть на благо российской экономики. Хотя доходы бюджета и снизятся за счет сокращения рублевой выручки экспортеров, но рост курса рубля повысит привлекательность импортных товаров. Это заставит ряд западных компаний пересмотреть свои решения о прекращении деятельности в России, а заодно поможет снизить инфляцию.
Кроме того, для борьбы с ростом курса рубля Банк России будет более агрессивно снижать ключевую ставку. Пока подавляющее большинство экспертов ждет, что регулятор на заседании 29 апреля понизит показатель до 15% годовых. Но есть вероятность, что снижение ставки будет гораздо серьезнее — до 11-12% годовых. Это позволит оживить экономику за счет уменьшения стоимости кредитов как для реального бизнеса, так и для населения.
Московская биржа сделала очень решительный шаг в пользу повышения ликвидности валютного рынка. С 26 апреля организатор торгов запускает бессрочный фьючерс на три валютные пары: доллар—рубль, евро—рубль и юань—рубль.
Здесь стоит отметить включение в список юаня. На мировом рынке торги валютными парами на юань не входят в число самых ликвидных, уступая по оборотам парам доллара с евро, британским фунтом и японской иеной. Но решение Мосбиржи выглядит вполне логичным: юань сейчас является, пожалуй, единственной «авторитетной» мировой валютой в России для сохранения валютных накоплений и безопасных расчетов.
С целью повышения ликвидности фьючерсных контрактантов на юань Московская биржа с завтрашнего дня в 10 раз — до 1 тыс. юаней — снизила номинал фьючерсного контракта на пару юань-рубль, а также уменьшила шаг цены. Эти меры позволят повысить ликвидность юаня на Московской бирже, но вряд ли это произойдет очень скоро.
Что же касается введения «бессрочного фьючерса», то это пойдет на благо развитию срочного рынка. Обычный фьючерсный контакт имеет срок экспирации, то есть расчетов. Обычно расчеты по наиболее ликвидным 3-месячным фьючерсным контактам на Московской бирже происходят в период с 15 по 18 число первого месяца нового квартала. При этом в стоимость фьючерса относительно его базового актива (акций, индексов или курса рубля) закладывается стоимость рубля в российской экономике.
Введение же бессрочного фьючерса сделает более эффективным использование алгоритмических торговых стратегий, по которым торгует подавляющее большинство спекулянтов, которые и создают ликвидность рынка. Бессрочные фьючерсы уже давно пользуются огромной популярностью на криптовалютном рынке, который многими считается передовым по инфраструктурным и технологическим решениям.
Российский рынок акций продемонстрировал сегодня огромную волатильность. Открывшись вниз, в первый час торгов Индекс Мосбиржи терял около 2%. В районе обеда индикатор уже рос почти на 2,5%, а закрытие произошло с повышением на 0,6%. Такая динамика говорит о преобладании на рынке спекулянтов, которые пытаются его раскачать. Однако нисходящий тренд по Индексу Мосбиржи пока еще не сломлен.