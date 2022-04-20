Рубль все ближе к первой цели роста

Как мы и прогнозировали ранее, уход вчера пары доллар-рубль под отметку 79, которая ранее была технической поддержкой по паре, спровоцировал усиление роста российской валюты. Спекулянты, которые появились на рынке после обнуления введенной ЦБР 12-процентной дополнительной комиссии, стали прикрывать позиции на ослабление курса рубля. Экспортеры активизировали продажу валютной выручки, опасаясь, что на следующей неделе, когда им понадобятся рубли для выплаты налогов в бюджет, доллар будет стоить еще дешевле.

В районе 11:40 мск курс рубля резко ушел чуть ниже отметки 72 за доллар. Мгновенно эта просадка была выкуплена. Такие резкие движения чаще всего происходят, когда крупные игроки вводят в терминал ошибочные заявки: например, вместо продажи 100 контрактов вбрасывают в биржевой «стакан» 1 тыс. или даже 10 тыс. лотов по «рыночной цене». Не исключено также, что у какого-то крупного спекулянта сработала стоп-заявка, призванная ограничить убытки при движении цены актива не в его сторону.

Обычно такой нерыночный «задерг» котировок говорит о векторе настроя крупных участников торгов. В данном случае — на дальнейшее укрепление курса рубля.

Ближайшей целью роста его курса выступает район 75 рублей за доллар. В конце прошлого и начале нынешнего года диапазон 75-75,8 был сильной преградой для девальвации российской валюты, а теперь стал техническим сопротивлением. Здесь возможно торможение роста, поскольку спекулянты будут фиксировать прибыль, покупая доллар против рубля.

Однако фундаментально рубль продолжает выглядеть очень сильно, и без жестких мер со стороны Банка России по ограничению его укрепления способен уйти глубоко ниже 70 руб. за доллар.

В нынешней ситуации сильный рубль будет играть на благо российской экономики. Хотя доходы бюджета и снизятся за счет сокращения рублевой выручки экспортеров, но рост курса рубля повысит привлекательность импортных товаров. Это заставит ряд западных компаний пересмотреть свои решения о прекращении деятельности в России, а заодно поможет снизить инфляцию.