Сервис эвакуации автомобиля: выбираем надежную службу

С другой стороны, мало просто найти в интернете первый попавшийся на глаза сервис и рассчитывать, что именно его спецы придут на помощь в критический момент. Рекомендуется потратить хотя бы полчаса времени, что сравнить разных поставщиков услуг и найти среди них «тот самый», на который можно положиться.

География работы

В пределах только одной Москвы работают десятки служб. Если вам понадобится эвакуатор Москва с готовность предоставит массу вариантов. Но как показывает практика, лучше обращаться в тот сервис, который работает в районе, где случился форс-мажор, либо работает по всей столице.

Соотнесите карту покрытия выбранного сервиса с вашими ежедневными маршрутами. Если вы заинтересовались услугами службы с покрытием по всей МО, убедитесь, что у нее есть достаточное количество машин в штате, чтобы дежурить в каждом районе. Иначе вы будете долго ждать прибытия помощи на место.

Разные эвакуаторы

В зависимости от того, что именно и каким образом нужно эвакуировать, на место происшествия приезжает та или иная спецтехника. Это может быть обычный эвакуатор со стационарной платформой, который затащит автомобиль лебедкой, это может быть эвакуатор с наклонной платформой или техника с краном-манипулятором.

Грузовые эвакуаторы – отдельная тема для разговора. Да, автобусы и грузовики тоже порой приходится эвакуировать, и среднестатистический эвакуатор с задачей не справится. По понятным причинам, лучше заранее знать, в каком сервисе есть именно та спецтехника, которая способна грузить и перевозить ваше ТС.

Ценовая политика

Стоимость услуг была и остается одним из важных критериев выбора поставщик этих услуг. Сервисы эвакуации авто – не исключение. Желательно, чтобы у выбранной службы была прозрачная и понятная схема формирования цены. Как правило, она зависит от расстояния, на которое нужно перевести автомобиль, а также от типа вызванного эвакуатора.

Однако в некоторых случаях могут быть дополнительные наценки. Например, за вызов в ночное время, за погрузку поврежденного автомобиля или транспортного средства с заблокированным рулем.

Узнать больше о том, как вызвать эвакуатор для любого автомобиля в Москве и области, вы можете на сайте https://vseevakuator.ru/.