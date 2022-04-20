Попытки США нарастить производство газа столкнулись с неожиданной проблемой

На рынке американского сжиженного газа (СПГ) сейчас царит бум. Благодаря желанию Европы избавиться от зависимости от российского газа количество газовозов, везущих американский СПГ через Атлантический океан, в этом году бьет все рекорды. Однако СПГ-заводы и терминалы на побережье Мексиканского залива работают на полную мощность и увеличить производство и отправку СПГ уже не могут.

Немало одобренных проектов по СПГ сейчас ждет окончательных инвестиционных решений (FID), т.е. решений участников проекта о вложении определенной суммы средств на определенный срок. В данный момент спрос на газ, особенно, в Европе – высокий. Он останется сильным еще какое-то время, но в долгосрочной перспективе европейцы хотят избавиться не только от российского газа, но и от газа вообще и перейти на чистую энергетику, т.е. на возобновляемые источники энергии. В первую очередь, ветровую и солнечную.

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Едва ли планы Европы обнулить к 2050 году углеродные выбросы в атмосферу, т.е. отказаться от ископаемых видов топлива, к которым относится и газ, радуют американских нефтяников, производящих СПГ. Дело в том, что СПГ-терминалы и прочая инфраструктура – удовольствие очень дорогое. Следовательно, прежде чем вкладывать десятки миллиардов долларов в СПГ-проекты, инвесторам нужна уверенность в долгосрочной перспективе, как минимум на пару десятилетий, что их СПГ будет востребованным и что они не только вернут вложенные деньги, но и что-то заработают. Получается неожиданный парадокс - стратегия наращивания производства газа в США имеет ограничения и связаны они как раз с покупателем, обеспечивающим перспективы дальнейшего роста спроса - Европой.

Это, а также опасения защитников окружающей среды об утечках метана в процессе производства сжиженного газа, объясняет сомнения и нерешительность инвесторов.

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Евросоюз пообещал сократить к концу 2022 года закупки газа у России на две трети. Не удивительно, что, по данным Управления энергетической информации (EIA), в январе экспорт американского СПГ установил рекорд. В феврале он, правда, снизился на 10,5% по сравнению с январем, но все равно был на 51,9% больше, чем в феврале 2021 года. Вот как выглядела в феврале текущего года пятерка главных покупателей СПГ из США: Турция, Франция, Испания, Нидерланды и Южная Корея. Обращает на себя внимание, что главный азиатский покупатель американского сжиженного газа лишь на пятом месте.

США сейчас явно находятся на пути превращения в крупнейшего экспортера СПГ в мире. То, что он обойдет Катар и Австралию, стало очевидно после того, как отправился к покупателям первый газовоз с СПГ, произведенным на новом СПГ-заводе, построенном компанией Venture Global в Кэмероне, штат Луизиана.

СПГ-заводы в США сейчас работают на полную мощность и практически не могут увеличить производство сжиженного газа несмотря на растущий спрос европейских стран. Европе не остается ничего иного, как пытаться перенаправить к себе газовозы, везущие американский СПГ в Азию. Им это нередко удается, потому что цены на газ в Старом Свете сейчас выше, чем в Азии. Многие азиатские покупатели вынуждены из-за высоких цен в Европе покидать спотовый рынок газа.

Несмотря на то, что сейчас уже одобрены Федеральной комиссией по управлению энергетикой (FERC) 12 новых СПГ-проектов, далеко не все они будут запущены и уж тем более завершены, потому что по ним еще нет инвестиционных решений. Еще 6 проектов вынесены на рассмотрение FERC и 2 находятся в стадии разработки. Для того, чтобы дорогие и длительные СПГ-проекты были рентабельны и приносили прибыль,

Инвесторам необходимы долгосрочные контракты на покупку их газа. Китайцы без проблем подписывают такие контракты, а в Европе это делают крайне неохотно из-за планов сократить потребление газа к 2030 году на 30%, а к 2050 году вообще его не употреблять.

Поскольку строительство СПГ-заводов может растягиваться на пять и более лет, все проекты разрабатываются с инвестиционным горизонтом в 20 лет. На такой же срок заключаются и контракты на покупку сжиженного газа.

«Европейские компании, которые хотят участвовать в выполнении задачи обнуления углеродных выбросов к 2050 году, такие длительные контракты не устраивают,- приводит Oil Price объяснение Никоса Тсафоса из Центра стратегических и международных исследований (CSIS).- Европейскому потребителю газ нужен в 2025 или 2030 году, а в 2045-м он ему скорее всего уже будет не нужен».

Это значит, что сейчас имеется выгодный крупный покупатель, но вот как долго он будет покупать газ и оставаться выгодным клиентом, не ясно.

Сейчас Европе нужно очень много нероссийского газа, но через 10-20 лет ситуация со спросом на газ изменится. По крайней мере, этого хотят в Брюсселе. США, со своей стороны, уже не может увеличить экспорт СПГ в Европу, потому что заводы и терминалы работают на полную мощность. При этом планы по обнулению углеродных выбросов в Европе существенно охлаждают энтузиазм инвесторов и тормозят строительство СПГ-инфраструктуры.