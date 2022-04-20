ЦБ оценил посевную кампанию и дал прогноз по будущему урожаю

Удорожание продовольствия в 2022 году будет отчасти сдерживаться ожидаемым хорошим урожаем. Так, сельхозпроизводители Воронежской, Белгородской, Астраханской и Волгоградской областей планируют увеличить площади под яровыми зерновыми культурами и овощами открытого грунта. Озимые посевы находятся в хорошем состоянии, что тоже делает прогнозы на урожай оптимистичными. Однако изменение системы расчетов, логистических каналов, неопределенность с поставками семян, техники и средств защиты растений может оказать негативное влияние на ход сезонных полевых работ в будущем, говорится в докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте Центробанка.

По предварительным оценкам Минсельхоза РФ, в текущему году объем урожая зерновых и зернобобовых составит 123 млн тонн, что на 1,3% больше, чем годом ранее. Более 96% посевов озимых культур находятся сейчас в хорошем и удовлетворительном состоянии. Общие посевные площади в этом году в России вырастут на 1 млн га и превысят 81 млн га.

«Посевная кампания в 2022 г. проходит в условиях роста цен на материально-технические ресурсы, что во многом обусловлено динамикой курса рубля. Негативно сказывается высокий уровень импортозависимости по технике и запасным частям к ней, семенам отдельных культур. По оценкам союзов производителей АПК, издержки на посевную в 2022 г. увеличатся на 20–40%, что отразится на конечной стоимости продукции. Порядка 80% весенних полевых работ обеспечивается за счет льготных кредитов», — сообщили в ЦБ.

Дополнительное негативное влияние на сельхозпроизводителей сейчас оказывает разрыв логистических цепочек, задержка поставок семян и оборудования. Однако данные факторы в большей степени повлияют на посевную кампанию следующего сезона, так как основные закупки в этом году удалось осуществить заранее. Регулятор подчеркнул, что в настоящее время большинство зарубежных компаний не отказывается поставлять в Россию основные средства производства для АПК, в случае же прекращения поставок заместить многие импортные позиции в среднесрочной перспективе не представляется возможным.

«На текущую посевную кампанию сельхозпроизводители обеспечены средствами производства. В целом по стране ситуация с горюче-смазочными материалами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений (СЗР) стабильна», — говорится в докладе.

При этом сибирские сельхозпроизводители уже отметили отказ в поставках некоторых импортных СЗР, сейчас рассматривается возможность закупок аналогов в Китае, но логистика еще не выстроена. Из-за резко возросшего спроса на отечественные и белорусские аналоги возник дефицит и очередь на поставку сельхозтехники (до 10 месяцев). Некоторые предприятия уже испытывают дефицит запчастей и расходных материалов для техники. Сельхозпроизводители опасаются проблем с поставками отдельных сортов и гибридов растений из-за санкций, хотя сейчас запасы семян еще есть. Так, зависимость от импорта семян картофеля в России составляет 80–90%. При этом аграрии Крыма отмечают, что урожайность российских семян картофеля и овощей в четыре раза ниже импортных.

Ранее «Эксперт» писал, что в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости зафиксировать в Доктрине продовольственной безопасности выход на уровень в 75% по самообеспеченности семенами сельхозкультур и семенным материалом в животноводстве. Глава государства предложил максимально конкретизировать эту задачу и зафиксировать уровни самообеспеченности семенами, на которые реально выйти через пять, семь, десять лет. Такой же подход нужно использовать и для обеспечения животноводов отечественным племенным материалом, подчеркнул Путин.

