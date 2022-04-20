ЦБ продлил льготный период для банков в СБП

Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП). Аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы, сообщается на сайте ЦБ.

«Такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор напомнил, что на сегодняшний день граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тыс. рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что с 1 мая будет увеличен максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП. Регулятор считает, что торгово-сервисные предприятия смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП. Для таких платежей банковская карта не требуется, так как они проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке, пояснили в ЦБ. Кроме того, предприниматели таким образом смогут сократить издержки на прием безналичных платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через систему в 2,5–3 раза ниже эквайринговых.

