Центробанк допускает возврат ключевой ставки к 7-7,5% только при инфляции в 4%

Возврат ключевой ставки к показателям 2018-2019 годов в 7-7,5% станет возможным, когда инфляция достигнет целевого уровня в 4%, цитирует ТАСС заместителя председателя российского Центробанка Алексея Заботкина, который выступил 20 апреля в Госдуме.

«Если вспомнить 2018-2019 годы, когда наша экономика находилась в стабильном состоянии, а инфляция колебалась в районе 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Вероятно, она вернется примерно к этим уровням, когда инфляция вернется к 4%», - сказал он.

Накануне глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что Банк России ожидает возвращения инфляции к целевым уровням в 4% в 2024 году, но регулятор не будет снижать инфляцию любыми средствами, так как это помешает адаптации бизнеса к новым экономическим условиям. В то же время рост инфляции следует контролировать, не обесценивая сбережения и доходы, дополнила глава ЦБ.

8 апреля Центральный банк Российской Федерации внепланово снизил ключевую ставку с 20 до 17% годовых, объяснив это тем, что риски для финансовой стабильности перестали увеличиваться, наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты, а текущие темпы роста цен замедлились.

