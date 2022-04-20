Центробанк оценил перспективы кредитования в России

В марте кредитование в России ожидаемо замедлилось: корпоративный портфель снизился на 0,3%, потребительский — на 1,9%. Ипотека пока не снижает темпов (+2%) благодаря действию государственных ипотечных программ и выдачам по ранее одобренным сделкам, но по итогам года темпы роста могут замедлиться до 10-15%. Об этом говорится в аналитическом материале ЦБ.

«Корпоративный портфель снизился на 171 млрд руб. (-0,3%), что, вероятно, вызвано ростом ставок после повышения ключевой ставки до 20%, а также более осторожным подходом банков к выбору заемщиков на фоне роста неопределенности в отношении финансовой устойчивости компаний. По нашим оценкам, объем выдач новых кредитов сократился примерно на треть», — сообщили в ЦБ.

Регулятор предполагает, что в дальнейшем некоторую поддержку корпоративным заемщикам окажут принятые кабмином госпрограммы льготного кредитования системообразующих предприятий, предусматривающие выдачу кредитов на сумму около 1,4 трлн рублей. Однако существенных темпов роста в ЦБ не ждут.

В марте ожидаемо снизилось потребительское кредитование (на 1,9% после февральского роста на 1,2%), что обусловлено резким ростом ставок, а также «ужесточением банками стандартов выдач, в том числе из-за вероятного снижения располагаемых доходов на фоне роста цен и в целом неопределенности в отношении перспектив занятости».

«Сокращение потребительского кредитования почти на 2% по сути перекрыло весь рост за январь-февраль. В дальнейшем мы ожидаем продолжение этой динамики сокращения портфеля потребительского необеспеченного кредитования», — прокомментировал директор Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Что касается ипотеки, то она на сегодняшний день не снижает темпов. По предварительным данным, в марте рост выдач составил 2,1% по сравнению с 2,2% в феврале, в основном благодаря действию государственных ипотечных программ и одобренным ранее заявкам. Выдачи рыночной ипотеки сократились незначительно (ориентировочно на 10–15%) и в марте составили около 300 млрд рублей. Выдачи семейной ипотеки выросли в марте до 112 млрд рублей (с 76 млрд руб. в феврале), а льготной ипотеки под 7% – до 99 млрд рублей (с 51 млрд руб.).

В ЦБ повышенный спрос на ипотеку связали с ожиданием населения и самих банков ужесточения условий программ поддержки ипотечного кредитования. Однако в конечном итоге условия большинства программ (кроме льготной ипотеки) были сохранены. При этом условия льготной программы, с одной стороны, были ужесточены (повышение ставки до 12%), а с другой – была увеличена сумма кредита (с 3 млн руб. до 6 млн руб., а в четырех крупнейших регионах – до 12 млн руб.), что в целом, возможно, окажет нейтральное воздействие на ежемесячный объем выдач, считают аналитики ЦБ.

«С учетом планируемого завершения льготной ипотеки к 1 июля можно ожидать заметного замедления ипотеки уже во втором полугодии, тем не менее поддержку окажет семейная ипотека, лимит по которой будет достаточен для обеспечения спроса в этом году. В результате в целом за 2022 год можно ожидать замедления темпов роста ипотеки до 10–15%», — говорится в докладе.

Ранее «Эксперт» писал, что чистая прибыль российского банковского сектора в 2021 году достигла 2,4 трлн рублей, что в полтора раза больше прибыли за 2020 год (1,6 трлн рублей). Корпоративное кредитование выросло на 11,7%, что даже выше, чем в стрессовом 2020 году, когда компании остро нуждались в финансовых ресурсах. Рост ипотечного портфеля превысил 30%, превзойдя результат 2020 года (около 25%). Годовой темп роста потребительского кредитования составил 20,1%, что значительно выше, чем в 2020 году (+8,8%). Средства населения в банках за год увеличились на 5,7% (4,2% в 2020 году), приток средств компаний достиг рекордных значений за последние 10 лет — 18% (в 2020 году — 15,8%).

