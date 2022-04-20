Демонстративно-защитная операция: зачем Турция начала войну в Ираке

18 апреля Турция объявила о начале военной операции против «террористов» из Рабочей Партии Курдистана (РПК), которые дислоцируются в Иракском Курдистане. Операция эта подразумевает как массовые ракетно-бомбовые удары по курдским базам, так и наземное вторжение на иракскую территорию турецкого десанта.

Естественно, в Багдаде громко возмутились, даже вызвали на ковер турецкого посла. Вручили ему ноту протеста, потребовали немедленного вывода войск, пригрозили ответными действиями. Однако турецкие власти иракский дипломатический демарш проигнорировали. С точки зрения Анкары, она реализует право на самозащиту, прописанное в Уставе ООН – якобы РПК используют территорию иракского Курдистана для нападения на Турцию.

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Турецкие власти уверяют, что не собираются ничего у Ирака захватывать. «Операция проходит с учетом территориальной целостности Ирака, и ее целью являются исключительно террористы», - говорят в Минобороны страны. А министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посоветовал иракским властям «побеспокоиться о террористах РПК на своей территории».

Кроме того, как отмечают турецкие власти, операция проводится «в тесной координации с друзьями и союзниками». Под которыми, по всей видимости, имеют в виду давно арендованное Анкарой правительство Иракского Курдистана во главе с Масруром Барзани, незадолго до начала операции встречавшегося с Эрдоганом. А именно Барзани в рамках нынешней отнюдь не монолитной структуры иракского государства контролирует территорию Иракского Курдистана, и с отрядами РПК он не дружит. Воевать с ними сам он не может (курды не поймут такой междоусобицы), а вот руками турок – с большим удовольствием.

Таким образом турки – в лучших ближневосточных традициях – договорились с властями «на земле», посчитав это достаточным для реализации своих целей и задач. А цели эти многоплановые. Во-первых, конечно же, безопасность самой Турции. Боевики РПК действительно используют Иракский (а также Сирийский) Курдистан в качестве базы для операций на турецкой территории, и сейчас Анкара хочет просто зачистить иракское приграничье от баз и иных объектов инфраструктуры курдских боевиков. Во-вторых, Эрдоган хочет при помощи этой операции усилить контроль за Иракским Курдистаном. Не случайно турки говорят о том, что их чистка приграничья быстро не закончится. «Мы полны решимости спасти нашу благородную нацию от террористической беды, которая преследовала нашу страну в течение 40 лет, — заявил министр обороны Хулуси Акар. — Наша борьба будет продолжаться, пока не будет нейтрализован последний террорист». А специалисты предупреждают, что боевики РПК окапывались в этом районе годами, так что выбивать их придется долго.

В-третьих, турецкие власти на примере иракской операции демонстрируют свои возможности. «Турция исходит из того, что ей необходимо демонстрировать как мягкую, так и жесткую силу для того, чтобы претендовать на статус мировой державы. Мягкую силу она использует на постсоветском и постосманском пространстве, а жесткую – в отношении Сирии, Ливии, республик Южного Кавказа, а также в отношении Ирака», - поясняет Эксперту Online Заведующий Отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Запад молчит

Западные страны при этом никак не реагируют на очевидное нарушение Анкарой международного права.

«Турция вводит войска в Ирак как к себе домой, бесспорно нарушая суверенитет этого государства, за что не последует никаких санкций со стороны Запада. Просто потому, что Турция является членом НАТО, и к ее самостоятельному, непокорному поведению на Западе привыкли», - говорит Владимир Аватков.

Есть еще один момент. Дело в том, что турецкая операция проходит в Азии – пространстве, которое, с точки зрения Европы, всегда было конфликтным. Пространстве, где не грех ловить рыбку в мутных водах войны. Пространстве, где гибель тысяч людей ничего, в общем-то, для Запада не значит (почему, собственно, Европа и не особо наказывала Россию за военную операцию в Сирии).

Что же касается американцев (еще недавно контролировавших Ирак), то с ними у Анкары тоже проблем не будет. Даже несмотря на все охлаждение в отношениях с Вашингтоном. «Между Турцией и США отношения достаточно напряженные, они перестраиваются и их уже нельзя называть образцовым партнерством. Турки ведут самостоятельную политику, что чрезвычайно раздражает Вашингтон. Однако от более резкого поведения в отношении Турции Америку сдерживает лишь тот факт, что Анкара позиционирует себя Москве как все более независимый актор, а свои действия на постсоветском пространстве представляет американцам как как подрыв влияния России», - говорит Владимир Аватков. В США считают, что излишнее давление на Турцию приведет ее к более тесному сближению с Кремлем – а вот если дать Анкаре развернуться, проявить все свои региональные амбиции, то эти амбиции неизбежно столкнуться с интересами Москвы. Как внешнеполитическими, так и (учитывая претензии Турции на контроль Крыма, а также идеологическую обработку жителей Поволжья и Северного Кавказа) вопросами российской национальной безопасности.